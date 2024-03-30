Дитина. Фото з відкритиї джерел.

Станом на кінець березня 2024 року, 4800 дітей мають статус, дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Про це заявила Начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова під час брифінгу 28 березня.

За її словами, 20 з 4800 дітей отримати такий статус через поранення, контузію або каліцтво. Ще чотири дитини зазнали сексуального насильства, а 4776 дітей мають наслідки психологічного насильства.

Начальниця служби уточнила, що загалом до відповідних установ Миколаївщини надійшло майже 6 тисяч заяв з проханням надати статус дитини, що постраждала внаслідок війни.

— Наплив дуже сильний. Багато заяв отримують саме Служби в справах дітей. Через наплив людей в Миколаїв — таких статусів там надається більше. Фахівці соціальної роботи не встигають провести роботу з сім'єю, з дитиною, щоб надати відповідний висновок.Тож є деяка затримка в наданні цих статусів, — сказала Ірина Пономарьова.

Найчастіше статус надається дітям, які мешкають у Миколаєві, Вознесенську, Первомайську, Новій Одесі, Южноукраїнську, а також у Бузькій, Прибужанівській, Коблевській та Доманівській громадах.

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