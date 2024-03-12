На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Для навчання дітей тут облаштували інтерактивну підлогу, інтерактивну дошку та придбали набір VR-окулярів, пишуть «НикВести».
— Ми сьогодні відкриваємо клас безпеки, у якому зможемо навчати дітей різного віку загальним правилам безпеки. Сучасне інтерактивне обладнання дозволить дітям засвоювати вивчений матеріал у повному обсязі, — сказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Жебрак.
Клас розрахований на 15 осіб віком від 6 до 18 років. Наразі він працюватиме за попередньою домовленістю, однак у майбутньому організатори планують розробити графік відвідування.
— Ми будемо координувати усі ці питання вже з закладами освіти, коли їм буде зручно, будемо запрошувати і проводити заняття, — розповів головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Русавський.
Перед урочистим відкриттям класу безпеки для юних відвідувачів влаштували невелике свято. До дітлахів завітав український собака-винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон.
Після цього дітей провели у клас безпеки де провели інтерактивну лекцію на тему мінної безпеки. Рятувальники показали дітям мультфільм та пограли в навчальні-ігри.
Реалізація проекту стала можливою завдяки спільній роботі ГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та фінансовій підтримці Уряду Данії.
«Зауважимо, що відкриття класів безпеки є одним із дієвих заходів, направлених на недопущення трагічних випадків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, а також навчання населення, особливо дітей, основним правилам та діям у разі виявлення небезпечних речей. Діти знатимуть не лише номери екстрених служб, а й те, як надавати першу медичну допомогу, як діяти у разі виникнення пожежі, як реагувати на виявлення вибухонебезпечних предметів та багато іншого», — повідомили у пресслужбі ДСНС.
Нагадаємо, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.
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На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.
Для навчання дітей тут облаштували інтерактивну підлогу, інтерактивну дошку та придбали набір VR-окулярів, пишуть «НикВести».
— Ми сьогодні відкриваємо клас безпеки, у якому зможемо навчати дітей різного віку загальним правилам безпеки. Сучасне інтерактивне обладнання дозволить дітям засвоювати вивчений матеріал у повному обсязі, — сказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Жебрак.
Клас розрахований на 15 осіб віком від 6 до 18 років. Наразі він працюватиме за попередньою домовленістю, однак у майбутньому організатори планують розробити графік відвідування.
— Ми будемо координувати усі ці питання вже з закладами освіти, коли їм буде зручно, будемо запрошувати і проводити заняття, — розповів головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Русавський.
Перед урочистим відкриттям класу безпеки для юних відвідувачів влаштували невелике свято. До дітлахів завітав український собака-винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон.
Після цього дітей провели у клас безпеки де провели інтерактивну лекцію на тему мінної безпеки. Рятувальники показали дітям мультфільм та пограли в навчальні-ігри.
Реалізація проекту стала можливою завдяки спільній роботі ГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та фінансовій підтримці Уряду Данії.
«Зауважимо, що відкриття класів безпеки є одним із дієвих заходів, направлених на недопущення трагічних випадків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, а також навчання населення, особливо дітей, основним правилам та діям у разі виявлення небезпечних речей. Діти знатимуть не лише номери екстрених служб, а й те, як надавати першу медичну допомогу, як діяти у разі виникнення пожежі, як реагувати на виявлення вибухонебезпечних предметів та багато іншого», — повідомили у пресслужбі ДСНС.
Нагадаємо, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.