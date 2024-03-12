У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

На базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Для навчання дітей тут облаштували інтерактивну підлогу, інтерактивну дошку та придбали набір VR-окулярів, пишуть «НикВести».

— Ми сьогодні відкриваємо клас безпеки, у якому зможемо навчати дітей різного віку загальним правилам безпеки. Сучасне інтерактивне обладнання дозволить дітям засвоювати вивчений матеріал у повному обсязі, — сказав начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергій Жебрак.

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

Клас розрахований на 15 осіб віком від 6 до 18 років. Наразі він працюватиме за попередньою домовленістю, однак у майбутньому організатори планують розробити графік відвідування.

— Ми будемо координувати усі ці питання вже з закладами освіти, коли їм буде зручно, будемо запрошувати і проводити заняття, — розповів головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Олександр Русавський.

Перед урочистим відкриттям класу безпеки для юних відвідувачів влаштували невелике свято. До дітлахів завітав український собака-винюхувач вибухівки, талісман Державної служби з надзвичайних ситуацій пес Патрон.

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

Після цього дітей провели у клас безпеки де провели інтерактивну лекцію на тему мінної безпеки. Рятувальники показали дітям мультфільм та пограли в навчальні-ігри.

Реалізація проекту стала можливою завдяки спільній роботі ГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні та фінансовій підтримці Уряду Данії.

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

«Зауважимо, що відкриття класів безпеки є одним із дієвих заходів, направлених на недопущення трагічних випадків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, а також навчання населення, особливо дітей, основним правилам та діям у разі виявлення небезпечних речей. Діти знатимуть не лише номери екстрених служб, а й те, як надавати першу медичну допомогу, як діяти у разі виникнення пожежі, як реагувати на виявлення вибухонебезпечних предметів та багато іншого», — повідомили у пресслужбі ДСНС.

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили інтерактивний клас безпеки. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.