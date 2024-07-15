— Враховуючи умови постійних артобстрілів та бомбардувань Росією цивільної медичної інфраструктури України, працюємо над тим, щоби розширити мережу укриттів у лікарнях та створити безпечні умови як для роботи медиків, так і для лікування пацієнтів, — сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко .

Загалом комісією відібрали 45 проєктів фінансуванням на суму близько 1 мільярда гривень на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капремонти фонду захисних споруд.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Уряд виділив близько мільярда гривень на облаштування укриттів в медичних установ по Україні. Частину коштів отримають три лікарні Миколаївської області.

В обласному управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОВА у коментарі «НикВести» підтвердили, що субвенція виділена трьом обласним закладам:

КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» – будівництво нового укриття – сума 68,7 мільйонів гривень;

КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» – будівництво нового укриття – сума 51,7 мільйонів гривень;

КНП «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» – капітальний ремонт укриття – сума 14,7 мільйонів гривень.

Крім Миколаївщини кошти з держбюджету отримують у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Сумській, Тернопільській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Львівській та Хмельницькій областях.

Як відомо, для будівництва трьох захисних споруд у трьох медичних установах Миколаївської області планують виділити майже 193 мільйони гривень, про що раніше розповіла в.о начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, що під час сесії Миколаївської обласної ради депутати внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік, додавши ремонт укриттів у вищезазначених лікарнях.

До цього депутати Миколаївської обласної ради висловили бажання перевірити стан захисних споруд в медичних закладах. Водночас на території обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.