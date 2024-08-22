Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки», фото «НикВести»

Директор «Миколаївських парків» Дмитро Чучмай зазначає, що зростання фінансування пов’язане з розширенням обсягу робіт підприємства, яке активно підтримує міський голова Олександр Сєнкевич. Серед основних витрат — паливо, послуги, закупівля інструментів, інвентарю та заробітна плата співробітників.

— Кожен рік ми нарощуємо об’єм робіт, тому фінансування зростає. Міський голова Олександр Сєнкевич дуже підтримує наше підприємство й дуже хоче нас розвивати. Тому фінансування в нас таке, яке нам потрібно, скажімо так. І цього нам, напевно, достатньо, — розказав директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай.

Для порівняння, бюджет «Миколаївводоканалу» у 2023 році склав 388 мільйонів гривень, тоді як бюджети «Миколаївелектротрансу» та «Миколаївкомунтрансу» були дещо меншими за бюджет «Парків» — 35,9 та 131,9 мільйона гривень відповідно.

«Миколаївські парки», зокрема оголошують тендери на надання послуг різного спрямування: догляд за зеленими зонами міста, корчування пнів, закупівля техніки. До прикладу, для утримання у 2024 році зелених зон у Центральному, Корабельному та Інгульському районах Миколаєва підприємство провело вісім тендерів на загальну вартість близько 76 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб.

Спортивний майданчик, який комунальне підприємство «Миколаївські парки» почало облаштовувати на території парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу, обійдеться бюджету міста у 6,8 мільйона гривень.

Обрізка дерев у Миколаєві

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «НикВести»

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Читайте матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».

А також статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».