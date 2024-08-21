Засідання громадської ради з питань ВПО у Вознесенську. Фото: «НикВести»

У Вознесенську хочуть збудувати житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб на базі пошкодженої внаслідок обстрілів нежитлової будівлі. Місцева влада шукає донорів для фінансування проєкту.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Від окупації до нових можливостей: Як переселенка з Олешок відкрила кав’ярню у Вознесенську».

За словами депутатки Вознесенськом міськради Єлизавети Соколової громада стикається з проблемою виділення житла для внутрішньо переміщених осіб.

— Ми постійно підіймаємо це питання перед донорами, але воно поки не вирішується. Якби нам вдалося розмістити хоча б 100 людей, це був би вже значний результат, — зазначила депутат.

Вона додала, що через відсутність доступного житла деякі ВПО змушені залишати Вознесенськ, незважаючи на наявність роботи, оскільки оренда житла залишається надто високою.

Головний спеціаліст сектору зовнішніх зв’язків та проєктної діяльності Вознесенської міської ради Олена Бєла повідомила, що місцева влада подавала на розгляд донорів проект будівництва соціального житла на базі однієї з пошкоджених будівель. Проте фінансування в повному обсязі поки що не вдалося отримати.

— Це багатомільйонний проєкт, який передбачає реконструкцію не житлової будівлі під 24-квартирний житловий будинок. У ньому плануються однокімнатні та двокімнатні квартири для ВПО. Проєкт вже готовий, але потребує підтримки, яку ми поки не отримали в повному обсязі. На жаль, наразі жоден донор не готовий повністю профінансувати проєкт, хоча деякі пропонують допомогу з окремими видами робіт, — пояснила вона.

Під житло для ВПО хочуть реконструювати нежитлового приміщення станції юних техніків за адресою вул. Омеляновича-Павленка, 20

Переселенці на Миколаївщині

Станом на початок 2024 року, в Миколаївській області перебувало понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченково.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.