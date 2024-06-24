Регулювальник на дорозі. Фото: РБК-Україна.

В Миколаєві визначили понад 20 перехресть, які потребують допомоги регулювальника під час вимкнення світлофорів. Однак, зустрічають випадки, коли водії та пішоходи не розуміють їх жестів, тому в поліції радять миколаївцям передивитися правила дорожнього руху.

Про це у коментарі «НикВести» розповів прес-офіцер управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко.

За його словами, найбільш інтенсивний рух, що потребує роботи регулювальника спостерігається на проспектах Центральному, Мира, Богоявленському, по вулицях Пушкінській та Великій Морській. Проте регулювальники працюють лише на найбільш навантажених перехрестях, а не вздовж всієї вулиці.

— Хлопці приїжджають на місце, дивляться на трафік. Якщо розуміють, що в ці години вони потрібні – вони виходять і регулюють рух до включення світлофорів. Якщо вони бачать, що о 6 ранку на вулиці Пушкінській трафіку мало, регулювання не потрібно, вони доповідають про це черговій частині і все одно знаходяться десь поблизу і дивляться за ситуацією, — пояснив Віталій Душко.

Загалом, в Миколаєві визначили близько 23-х перехресть, які потребують регулювання.

— На деяких перехрестях потрібні два регулювальника, на інших може бути чотири. Іноді один регулювальник може впоратись, як наприклад на перехресті Велика Морська та Пушкінська. Трохи важко, але можна, — сказав Віталій Душко.

Працівники патрульної поліції з об’ємом роботи справляються, вважає речник. До держоргану доходили пропозиції поставити регулювальників на кожне перехрестя Миколаєва, однак щоб зробити це не вистачить особового складу.

— В Миколаєві стільки перехресть, що це просто неможливо. Щоб зайняти всі перехрестя і щоб при цьому люди змінювали одне одного — потрібно п’ять або шість таких управлінь патрульної поліції, — сказав він.

За словами Віталія Душко, регулювальники під час роботи стикаються з тим, що водії та пішоходи часто не знають жести, як б дозволяли їм рух.

— Згідно ПДР, вказівки регулювальника — перші в списку пріоритетів, навіть якщо працює світлофор водії та пішоходи мають виконувати вказівки регулювальника. І в нас деякі водії та пішоходи взагалі не розуміють жестів. Але зараз пішоходи вже більш-менш звикли, вони вже дивляться на регулювальника і чекають коли їм можна буде йти. Але нюанси інколи трапляються. Так само і з водіями: ми намагаємося показувати правильно, «за книжкою» але водії не розуміють. Поки ти не ткнеш у нього жезлом і не скажеш: «давай, їдь», він стоїть і не може зрозуміти, що йому робити. Тому ми рекомендуємо і водіям, і пішоходам перечитати правила дорожнього руху та бути взаємоввічливими, — зауважив він.

Жести регулювальника. Фото: Патрульна поліція Харківщини. Жести регулювальника. Фото: Патрульна поліція Харківщини. Жести регулювальника. Фото: Патрульна поліція Харківщини.

Жести регулювальника. Фото: Патрульна поліція Харківщини. Жести регулювальника. Фото: Патрульна поліція Харківщини.

Не дивлячись на складнощі з організацією дорожнього руху під час вимкнення світлофорів, в Миколаєві не збільшилась кількість аварій, їх кількість залишається стабільно середньою.

— На моїй пам’яті, ДТП через вимкнутий світлофор не було, — зазначив Віталій Душко.

Нагадаємо, як у жовні минулого року Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.