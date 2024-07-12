Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Серед усіх українських полонених, які утримують в Російській Федерації, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Зокрема мова йде про морпіхів 36 бригади.

Про це під час пресконференції у Миколаєві сьогодні, 12 липня, розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пишуть «НикВести».

— Станом на сьогодні в Миколаївській області є на першому місці по поганому критерію, де найбільша кількість військовополонених. Також наскільки я знаю, найбільша кількість військових частин саме з Миколаївської області, — сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, за весь час разом з Координаційним штабом з питань поводження з військово-полоненими Україні вдалося повернути 3310 громадян, які майже всі були в статусі військовополонених. Ще 161 повернута людина мала статус цивільних заручників.

З усього числа полонених найбільше представників Миколаївщини, конкретно — миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

— Я знаю, що з представників Миколаївської області, як я і сказав, є найбільша кількість військово-полонених. Це 36-та бригада. Велика кількість хлопців, дівчат потрапили в полон в Маріуполі, — додав омбудсмен.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»

Пресконференція омбудсмана Дмитра Лубінця в Миколаєві 12 липня, фото: «НикВести»