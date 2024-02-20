Комунальники наносять дорожню розмітку, архівне фото «НикВести»

В Миколаєві дорожня розмітка тримається на асфальті погано через те, що дороги не рівні та місцями мають ями та тріщини.

Про це сказав директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Миколаєва Григорій Патока в програмі «Діалог» на телеканалі МАРТ, пишуть «НикВести».

За словами Григорія Патоки, згідно з технічними вимогами поверхня повинна бути практично ідеальною для забезпечення доброго тримання фарби, без ям, тріщин та бруду.

— Розмітка наноситься на нерівну поверхню (дороги, — прим.). Відповідно ДСТУ поверхня повинна бути практично ідеальною, без ям, тріщин, якогось бруду. Згідно з технічними характеристиками будь-яка дорожня фарба повинна наноситись на суху поверхню без пилу, навіть без масляних плям. Також зернистість асфальту повинна бути відповідного розміру, вологостійкість повинна бути відповідною, є ще ряд вимог за яких розмітка буде добре лягати, — прокоментував посадовець.

Він також наголосив на необхідності нанесення розмітки на поверхню двічі на рік, враховуючи інтенсивність проїзду. Він пояснив, що деякі ділянки доріг, де проводилися ремонтні роботи, мають тріщини та ями, через що розмітка швидше стирається.

— Крім того, відповідно до інтенсивності проїзду, фарба повинна наноситись двічі на рік. Така практика є по всій території України. У нас сьогодні такі дороги, на тих дорогах де було облаштоване нове дорожнє покриття, розмітка лежить добре. Там де латали дорогу, є тріщини або ями, дійсно розмітка стирається, — сказав Григорій Патока.

З кінця квітня на початку травня планується нанесення нової розмітки на всіх ділянках доріг міста.

— За сприятливих погодних умов з кінця квітня початку травня ми будемо наносити розмітку по всьому місту. Приїдуть технологи які будуть з нами працювати десять днів. У нас не було дорожньої розмітки тільки у 2022 році, було незручно пересуватись по місту. Минулого року ми нанесли близько 38 тисяч квадратних метрів розмітки, а це дуже багато, — резюмував він.

Нагадаємо, що за 2023 рік у Миколаєві замінили та виготовили майже дві тисячі дорожніх знаків. Фахівці запевняють, що їх непридатність частіше за все зумовлена недбалістю громадян, які забруднюють та ламають знаки.

Зокрема, на пішохідних переходах по проспекту Центральному і вулиці Лягіна були встановлені нові дорожні знаки, однак всього за добу один з них був зламаний, а інший замалювали фломастером.

Як відомо, в Інгульському районі Миколаєва планують провести капітальний ремонт засобів організації дорожнього руху вздовж проспекту Богоявленського, включаючи відновлення тротуарів, встановлення нових світлофорів та реконструкцію велодоріжок.

Також, Миколаєві впроваджуватимуть нову розмітку під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

Схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.