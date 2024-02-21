МНУ імені Сухомлинського, який приєднають до кораблебудівного університету, фото: НикВести.

Керівництво Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розповіли подробиці процесу об'єднання з університетом імені Василя Сухомлинського. А саме: в яких корпусах будуть навчатися студенти, чи планують скорочення педагогічного складу, а також про збереження факультетів та бюджетних місць.

Про це повідомляє «Суспільне.Миколаїв».

За словами проректора з навчально-педагогічної роботи НУК ім. Макарова Михайла Михайлова, метою реорганізації є підвищення якості вищої освіти.

— Наразі можу остаточно сказати, що буде створено буде створено новий навчально-науковий інститут педагогічної освіти, який можливо, навіть буде носити назву імені Сухомлинського, в рамках нашого університету, і об'єднає всі педагогічні спеціальності, кафедри і факультети. Що стосується інших кафедр, які, наприклад, суміжні з нашими існуючими — це наразі розглядається, — сказав Михайло Михайлов.

Проректор також запевнив, що звільняти педагогічний склад університету імені Сухомлинського не планують.

— Всі викладачі, науково-педагогічні працівники, допоміжний состав які наразі працюють у МНУ ім. Сухомлинського - вони мають право і мають таку можливість бути працевлаштованими вже в рамках нашого університету. Але це вже буде особисте рішення кожного викладача і працівника, — сказав Михайло Михайлов.



Серед студентів університету імені Сухомлинського зустрічаються ті, хто переживає стосовно збереження спеціальностей і наявність бюджетних місць. Але молодь заспокоїли: всі місця будуть збережені. Також є студенти, які впевнені, що приєднання до НУК розширить можливості для навчання. Вони сподіваються на на дружню атмосферу в закладі.

— В нас була дуже цікава традиція. Наприклад першокурсники в нас завжди зустрічалися біля «Скелі бажань» і закопували капсули часу. Потім діставали, читали про те, що вони хотіли, якими вони бачили себе через чотири роки. І така «Скелі бажань» тільки в нас. Це настільки чуттєвий момент, хотілось б його не залишати, — поділилася студента 4 курсу університету Сухомлинського Катерина Ложенко.

В свою чергу, проректор НУК Олег Дубинський розповів, що студенти будуть навчатися у вцілілих корпусах обох університетів.

— В нас є диспетчерська служба, яка робить розклад. Коли буде приєднання і воно повністю пройде - тоді будемо вивчати корпуси, в яких можуть займатись студенти. Таке можливо, що якість певні групи студентів, які зараз навчаються в Миколаївському національному університеті Сухомлинського будуть навчатися в корпусах Національного університету кораблебудування, а може бути і навпаки. Я вже розглядаю це як один великий університет і це буде велика дружня студентська родина, — сказав Олег Дубинський.

За його словами, після реорганізації в НУК будь навчатися понад 10 тисяч студентів.

В Міністерстві науки і освіти України додали, що планують закінчити процес модернізації до кінця навчального року. Інші університеті у Миколаєві об’єднувати не планують.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В МОН кажуть — на студентів трансформація не вплине

Студенти продовжать навчатися за обраними спеціальностями без зміни умов. Проте нових вступників реорганізація все ж торкнеться, як саме, наразі не пояснюється.

Крім того, заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути або факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.