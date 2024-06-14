Одеська область входить до п'ятірки областей України з найгіршими показниками генерації електроенергії.

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер під час Ukraine Recovery Conference.

За словами очільника області, питання генерації електроенергії залишається нагальним як для Одеси, так і для інших великих міст України, зокрема Харкова та Миколаєва. Олег Кіпер наголосив на необхідності активної роботи над вирішенням цієї проблеми, аби забезпечити стабільне енергопостачання в регіоні.

— Я думаю, що сьогодні не секрет, що Одеса знаходиться в такому критичному стані, що до генерації, як і багато міст України. Одеса, мабуть, в першій п'ятірці. Тому, звичайно, є питання генерації. У нас єдина проблема з Харковом та Миколаєвом, це ті питання щодо генерації, тому це працюємо, – сказав він.

Як відомо, за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

В тоже час, міський голова Житомира Сергій Сухомлін розповів про стан енергосистеми у місті і як місцевій владі вдається уникати довготривалих відключень світла.

Мер нагадав, що у 2022-2023 роках, коли по всій Україні вперше почали застосовувати аварійні відключення через російські атаки по енергосистемі, в Житомирі їх майже не було. Схожа ситуація в регіоні зберігається і зараз.

За його словами, кількість відключень вдалось мінімізувати завдяки роботі «зеленої енергетики», модернізації комунальних підприємств та своєчасний перехід на світлодіодне освітлення міста.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.