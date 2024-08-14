Фото ТСН з Курської області

В Курській області у російському місті Суджа вперше побували українські журналісти.

Спеціальний репортаж з Суджі зняла ТСН. Вона поспілкувалася з місцевими жителями та показали, як наші бійці роздавали гуманітарку.

Повідомляється, що саме місто Суджа не сильно поруйноване. Більшість ушкоджень від авіабомб, які кидають самі ж росіяни. У підвалах будинків перебувають люди. Зараз українські військові беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли їм гуманітарну допомогу.

У місті залишилося близько 100 осіб. Крім дорослих, там є і діти. Українські захисники зняли російський прапор із однієї з адмінбудівель у Суджі, розташованій приблизно за 10 кілометрів від кордону з Сумською областю.

За інформацією журналістів, на в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, що має російські номерні знаки та специфічні позначки ворога. Бойові машини їхали у бік українського кордону.

Фото ТСН з Курської області

Фото ТСН з Курської області

Фото ТСН з Курської області

Фото ТСН з Курської області

Фото ТСН з Курської області

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Також повідомлялося, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.