Прокуратура Болгарії розслідує вбивства на Донбасі у 2022 року / Ілюстративне фото

Прокуратура Болгарії допомагає розслідувати ймовірні вбивства військовополонених і цивільних громадян російськими силами на території Луганської і Донецької областей України в 2022 році.

За цим фактом почали досудове провадження, інформує Радіо Свобода із посиланням на повідомлення болгарського державного інформаційного агентства та прокуратуру міста Софії.

Зазначається, що про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської «ПВК Вагнер».

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення сотні активістів та юристів розпочали кропітку роботу над притягненням до відповідальності за воєнні злочини, здійснюваними росіянами. Одним з тих, хто сьогодні здійснює судове представництво, є акредитований при Міжнародному кримінальному суді адвокат із Сан-Марино Акілле Кампанья (Achille Campagna). Перша географія роботи фахівця була деокупована від російської армії Київщина. В усіх регіонах, які вдалось захопити ворогу, найстрашнішим інструментом знущань були тортури.