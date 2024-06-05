Прокуратура Болгарії допомагає розслідувати ймовірні вбивства військовополонених і цивільних громадян російськими силами на території Луганської і Донецької областей України в 2022 році.
За цим фактом почали досудове провадження, інформує Радіо Свобода із посиланням на повідомлення болгарського державного інформаційного агентства та прокуратуру міста Софії.
Зазначається, що про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.
Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської «ПВК Вагнер».
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення сотні активістів та юристів розпочали кропітку роботу над притягненням до відповідальності за воєнні злочини, здійснюваними росіянами. Одним з тих, хто сьогодні здійснює судове представництво, є акредитований при Міжнародному кримінальному суді адвокат із Сан-Марино Акілле Кампанья (Achille Campagna). Перша географія роботи фахівця була деокупована від російської армії Київщина. В усіх регіонах, які вдалось захопити ворогу, найстрашнішим інструментом знущань були тортури.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Прокуратура Болгарії допомагає розслідувати ймовірні вбивства військовополонених і цивільних громадян російськими силами на території Луганської і Донецької областей України в 2022 році.
За цим фактом почали досудове провадження, інформує Радіо Свобода із посиланням на повідомлення болгарського державного інформаційного агентства та прокуратуру міста Софії.
Зазначається, що про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.
Державне агентство національної безпеки Болгарії заявило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської «ПВК Вагнер».
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення сотні активістів та юристів розпочали кропітку роботу над притягненням до відповідальності за воєнні злочини, здійснюваними росіянами. Одним з тих, хто сьогодні здійснює судове представництво, є акредитований при Міжнародному кримінальному суді адвокат із Сан-Марино Акілле Кампанья (Achille Campagna). Перша географія роботи фахівця була деокупована від російської армії Київщина. В усіх регіонах, які вдалось захопити ворогу, найстрашнішим інструментом знущань були тортури.
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