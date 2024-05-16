Адвокат Акілле Кампанья в Херсоні, квітень 2024 року, фото з особистого архіву

Від початку повномасштабного вторгнення сотні активістів та юристів розпочали кропітку роботу над притягненням до відповідальності за воєнні злочини, здійснюваними росіянами. Одним з тих, хто сьогодні здійснює судове представництво, є акредитований при Міжнародному кримінальному суді адвокат із Сан-Марино Акілле Кампанья (Achille Compagna).

В розмові з «НикВести» він розповів, з чим стикнулась його команда, працюючи на півдні і що відчуває людина, яка розслідує воєнні злочини.

Це не перший приїзд Акілле Кампаньї до України. Перша географія роботи фахівця була деокупована від російської армії Київщина. В усіх регіонах, які вдалось захопити ворогу, найстрашнішим інструментом знущань були тортури.

«Що я побачив на території Миколаївської та Херсонської областей? Наслідки геноциду. Росіяни застосовували для цього елементи катувань. Я розпочав працювати над справами про воєнні злочини ще в Київській області, зокрема в Бучі. І тут, і там у Росії стояла основна задача — пошук тих українців, які працюють на власну армію, а тому найкраще, що їм допомагало в цьому, були тортури», — розповідає Акілле Кампанья.

Ахілле Кампанья, Норіто Кунісуе та Кен Ендо на зустрічі з представниками Херсонської ОВА

Професор Дослідницького центру передових наук та технологій Токійського університету Кунісуе Норіто, який разом з Акілле відвідав Херсон, каже, що єдине, що відрізняє злочини в Бучі від тих, що коїлись на Миколаївщині та Херсонщині — менший час окупації. За майже 8 місяців росіяни завдали цивільним на півдні надзвичайно велику кількість психологічного та фізичного насилля.

«Я був в Херсоні та на звільненій Київщині. Різниця між ними в тому, що Херсон пробув під російською окупацією набагато довше. Тут більше піде мова про сильний психологічний тиск. Вбитих багато повсюди, але саме психологічного насилля, якого зазнали люди, більше на півдні. Тому необхідна більша допомога від спільноти. Я прибув в Україну в вересні 2022 року і вклав свій досвід перебування», — каже Кунісуе Норіто.

У Херсоні Кампанья відвідав катівні, в яких росіяни тримали українців, фото з особистого архіву

Притягнення до відповідальності перед судом міжнародного рівня зовсім не простий процес, каже Кампанья. Адже оцінку злочину має надати ще й склад МКС. Крім того, це ускладнюється й тим, що юридично покарати злочинців зараз неможливо, адже нинішня влада РФ цих людей просто не видасть. Більш того, неодноразово країна-агресор ігнорувала вимоги міжнародних організацій.

«Чи можемо ми затримати російських злочинців — питання складне. Але одного дня ситуація може скластись так, що Росія при зміні влади, розпочне співпрацювати з Україною в даному питанні і видавати злочинців суду. Тут ще грає роль того, кого саме стосується справа — держави Росії чи окремої особи, що здійснювала злочини відносно українського народу? Колись так само затримували командирів НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ, — прим.). Але для фінансового відшкодування затримання не є необхідністю. Якщо ми отримаємо рішення, що відповідальність встановлена, ми можемо отримати компенсації з західних активів. Це один із шляхів моєї роботи. З того, що ми знаємо публічно, це видача арешту Володимиру Путіну та дитячій омбудсменці РФ Марії Львовій-Бєловій щодо незаконних депортацій та переміщення неповнолітніх з окупованих територій України та справи, порушені проти окремих генералів російської армії. Ми не можемо знати достеменно, які справи веде прокуратура, — каже Кампанья.

Реальнішим результатом у боротьбі буде отримання фінансового відшкодування, вважає адвокат. Мова йде надання Україні заморожених російських грошей в Європейському Союзі, а це 300 мільярдів доларів. Однак і тут виникає проблема, адже для передачі постраждалим хоча б частини цих коштів, окремі країни, що не перебувають у стані війни з РФ, мають внести зміни до закону та ухвалити їх передачу.

«Я особисто намагаюсь працювати і знайти шлях для отримання відшкодування. Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Я думаю, що частину з цих активів РФ, треба віддати Україні. Але і з цим існує проблема, бо в різних країнах різний закон, і треба шукати правильний шлях для використання цих коштів. Це надскладна тема міжнародного рівня. Я працюю над тим, щоб отримати хоча б мінімальну частину з цих коштів. По-перше, Україні необхідно надати підтримку в обороні та захисті, але все рівно частину мають отримати саме постраждалі. Наприклад, ми намагаємось виконати рішення з українськими суддями в Італії. Це відбуваєтья вперше в історії», — стверджує адвокат.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Ахілле Кампанья, Норіто Кунісуе та Кен Ендо

Сьогодні Акілле Кампанья працює з понад 60 справами з різних постраждалих регіонів в Україні, серед них 10 з них це Миколаївська і Херсонська області.

Кампанья каже, на півдні підозрювані, що здійснювали допити, в основному були представниками ФСБ та Росгвардії. У невеликих селах стояли різні підрозділи російської армії, але окремою жорстокістю завжди відрізняються ЛДНРівці.

«Я бачив наслідки авіаударів, я знаю про велику кількість справ щодо вбивства цивільних. Наприклад, на Херсонщині я стикався з надвеликою кількістю випадків катування. Це жахливий злочин, насправді. Це психологічно вбиває людину. Про це нам з вами легко говорити, але уявіть, яка це травма для постраждалого. Розслідувати це має не лише МКС, але й інші міжнародні органи, адже це грає велику роль для потерпілих. Ми готуємо позови для ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини), Комітету з прав людини. Я був в катівнях Херсону. Разом з керівником поліції регіону та начальником ОВА ми переглянули відео та фото того, що відбувалось там. Емоційно це дуже важко, але це моя робота», — пояснює Акілле Кампанья.

Основні справи, з якими працює сьогодні міжнародне право в Україні обстріли цивільних обʼєктів, зруйновані об'єкти критичної інфраструктури, депортація українських громадян, сексуальне насилля, викрадення та привласнення державного і приватного майна. Кампанья зазначає, що швидші розслідування справ можливі за умови залучення до них фахівців з Європи.

«Здається, що таких злочинів, які б в Україні не скоїли, немає. Наприклад, я ще не подавав до МКС справи щодо згвалтування. Працювати з цим дуже нелегко. Зрозумійте, що тут велику роль ще й грає те, що жінки не завжди готові і здатні про це говорити. Ще грає роль те, що я чоловік. Постраждала від сексуального насилля не завжди зможе легко говорити про це з чоловіком, навіть, коли це необхідно для розслідування злочину. Можливо потрібно створити групи українських та європейських юристів для більшої якості роботи. Отримати докази в деяких випадках дуже складно. В таких справах мають працювати саме ці групи юристів», — вважає адвокат.

Представники CampagnaLawFirm біля стели на вʼїзді до звільненого Херсону, фото з особистого архіву

При цьому Кампанья визнає, що увага міжнародної спільноти до війни в Україні слабшає. Цьому, на його думку, передувала забута памяʼть про наслідки страшної світової війни 1939-1945 років.

«Сьогоднішня війна має більше інструментів для розповсюдження інформації. Це плюс. Це дає бачення фактів міжнародній спільноті. Але світ зараз не сильно відчуває на собі, що коїться в Україні. Вони забули те, що була ще донедавна Друга світова війна, памʼять пройшла. Це моя думка. Люди прокидаються, роблять свої щоденні справи», — каже він.

Аналогічної думки і японський політолог та журналіст Кен Ендо. Допоки людина особисто не опиниться в епіцентрі подій, вона не відчуватиме болі від несправедливості цієї війни, каже він.

«Війна в Україні обговорюється в Японії дуже поверхнево. Я, як політолог, людина, яка стикається з цими ситуаціями, поїхавши до Херсону, інакше це все відчув. Я бачив згорілі будинки, я чув історії про зґвалтування, вбивства. Тут я відчув глобально всю несправедливість цієї війни. Вчора ми також бачили людей, які пережили катування, і це дуже важко», — каже Кен Ендо.

Італійський адвокат у завершенні розмови додав, що найпершим злом, яке своїла Росія, було вторгнення в 2014 році. Непокаране зло породило повномасштабну війну, кінцем якої має стати поразка російської армії.

«Україна має перемогти, я кажу це не тільки, як адвокат. Я кажу це, як людина. Росія зруйнувала міжнародний правовий порядок. Ця перемога потрібна не тільки українцям, але й усьому світу. Ми не можемо сказати про справедливість в разі, якщо росіяни здобудуть перемогу. Вторгнення було найпершим їх злочином. І непокаране тоді зло породило ще гірші наслідки, які ви бачити сьогодні. Ми працюємо і наша мета справедливість та фінансове відшкодування для України», — резюмує Акілле Кампанья.

Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»