Архангельський опорний заклад загальної середньої освіти Високопільської селищної ради

У Херсонській області витратять майже 209,9 мільйонів гривень на реконструкцію опорної школи у селі Архангельське, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт — Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації. Навчальний заклад планують впродовж двох років реконструювати за кошти субвенції з державного бюджету.

Підрядник повинен буде завершити усі роботи до 25 грудня 2025 року. Зокрема, відновити приміщення старшої та молодшої школи, добудувати до будівлі школи приміщення для облаштування дитячого садка та побудувати на території навчального закладу укриття. В школі також хочуть побудувати приміщення з гаражами для автобусів, майданчик для дизель генератора, забезпечення доступності маломобільних груп населення, зробити автоматизацію котельні, блискавкозахист, вентиляцію, пожежну сигналізацію та інше. На територіях навчального закладу також планують побудувати спортивні майданчики, бігові доріжки, зробити озеленення та огородити заклад парканом.

Водночас у розділі «Питання та вимоги» до оголошеного тендеру з'явилося питання щодо доцільності використання цих коштів на будівництво школи поряд з лінією фронту.

«Не на часі. Скажіть будь ласка, чи вважаєте ви що наразі на часі витрачати 210 млн грн на будівництво нового садочку в 50 кілометрах від лінії фронту? Чи не є більш необхідним для нашої країни наразі направити ці гроші на потребу сил оборони та тих воїнів що пішли захищати нашу країну з вашого ж села?», — йдеться у повідомленні.

Хто саме проводитиме реконструкцію школи, стане зрозуміло після 8 травня 2024 року. Наразі триває процес подання пропозицій від майбутніх учасників торгів.

Варто зазначити, що школа досить сильно постраждала від обстрілів: вибиті вікна, двері, зруйнований дах, пошкоджений фасад, зруйнована стіна у спортзалі та знищена бібліотека.

Нагадаємо, в Херсонській області витратять 10,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт опорної школи у селі Іванівка, пошкодженої внаслідок бойових дій. Водночас у Херсоні будуватимуть підземну школу на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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