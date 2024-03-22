Під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Про це повідомили в «Укргідроенерго».

РФ вдарила по ДніпроГЕС у Запоріжжі, триває пожежа РФ вдарила по ДніпроГЕС у Запоріжжі, триває пожежа РФ вдарила по ДніпроГЕС у Запоріжжі, триває пожежа

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

«Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», — кажуть в «Укргідроенерго».

У Патрульній поліції повідомили, що рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири «Шахеди».