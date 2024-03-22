Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву 17 березня / Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Над територією Миколаївської області вночі, 22 березня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Зазначається, що учора вдень, 21 березня, близько 14:30 Миколаїв зазнав ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту промислової інфраструктури, імовірно, ракетою «Іскандер М». Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Поранень зазнали десятеро людей, стан одного з постраждалих — важкий. Надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджень у багатоповерхівках та приватному секторі не зафіксовано.

Зранку, 21 березня, о 09:37 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 21 березня, о 12:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Наразі все відновлено. Постраждалих немає.

Крім того, сьогодні зранку, 22 березня, о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.

Удар балістикою по Миколаєву 17 березня

Вдень 17 березня війська РФ обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Перший приліт стався о 14:01, а через 7 хвилин наступний.

Станом на вечір 16:00 було відомо про 5 постраждалих, один з них з них загинув у лікарні.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, поліція вчасно заблокувала рух, тому що жертв могло бути більше.

На місці обстрілів одразу почали працювати комунальники і ліквідовувати наслідки прильоту. Бригади КП «Пілот» та Червоний Хрест видавали жителям ОСБ, тенти і плівку.