Російські окупанти мобілізували 60% гірників на сході України / Фото для ілюстрації

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині сходу України мобілізували майже 60% гірників та визнали 100 зі 114 шахт «нерентабельними».

Про це заявив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, значну кількість цих підприємств до таких економічних показників довели самі окупанти й не тільки відсутністю бажання вкладати гроші в розвиток сфери, а й примусовою мобілізацією.

«До прикладу, через примусову мобілізацію, коли на шахті «Червоний партизан» ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% гірників», — зазначив Артем Лисогор.

Раніше повідомлялось, що росіяни посилили мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.