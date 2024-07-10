Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «НикВести»

У місті Вознесенськ у Миколаївській області хочуть почати розробку Стратегії розвитку територіальної громади до 2027 року.

Відповідний проєкт рішення опублікований на офіційному сайті громади.

Дана необхідність виникла у звʼязку із завершенням періоду з реалізації Стратегії сталого розвитку громади на період 2019-2022 року. Після наслідків військових дій експерти в межах програми USAID провели аналіз нинішнього стану громади.

За результатами їх рекомендацій було прийнято рішення про розробку актуального проєкту Стратегії.

Для цього влада пропонує створити робочу групу. До обговорення проєкту Стратегії в подальшому буде залучено громадськість.

Питання мають розглянути на сесії Вознесенської міської ради 19 липня.

Місто Вознесенськ

Як відомо, Вознесенськ з початку повномасштабного вторгнення РФ був стратегічним пунктом, який планували захопити російські військові.

В березні 2022 року на околицях міста з’явилися близько півтори сотні одиниць російської бронетехніки. Бій тривав близько тижня. В обороні взяли участь 80 окрема десантно-штурмова бригада, сили територіальної оборони Миколаївської області, співробітники поліції та добровольчі формування.

Під час боїв у Вознесенському районі було підірвано три мости: автомобільний та два залізничні. У квітні 2023 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня САД, — прим.) оголосила торги на проведення робіт з будівництва мосту на на трасі Н-24.

Тоді ж в квітні 2023 році Вознесенськ став одним з 18 міст по Україні, яким мали надати кошти на відновлення міського середовища у межах Програми розвитку ООН.

Пізніше в грудні міська влада заявила, що планує відкрити Офіс відновлення у приміщення будівлі виконавчого комітету Вознесенська.

В травні 2024 року у місті зʼявилось нове комунальне підприємство «Центр розвитку громади».

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