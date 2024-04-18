Служба безпеки України затримала колишнього помічника народного депутата Нестора Шуфрича. Йому повідомили про підозру у фінансуванні воєнізованих формувань РФ на території Криму.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом нардепом та іншими його довіреними особами після окупації Криму забезпечив реєстрацію нерухомості — будинку та земельної ділянки у Семеїзі – за російськими законами. Це майно депутат придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірені особи.

СБУ затримала колишнього помічника Шуфрича, його підозрюють у фінансуванні Росгвардії СБУ затримала колишнього помічника Шуфрича, його підозрюють у фінансуванні Росгвардії

«У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові підозрюваний разом з нардепом організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — «ФГУП «Охрана» росгвардії по Республіці Крим». В подальшому підозрюваний разом з народним депутатом організували передачу та перерахування росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисяч російських рублів за охорону майна», — повідомили у прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Нагадаємо, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді. Нардеп є фігурантом справи російськоі шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

Служба безпеки України підтвердила, що нардепу Нестору Шуфричу вручили підозру у державній зраді. Там також повідомили, що проводять 45 обшуків за місцями проживання нардепа та у його близького оточення.

Пізніше, Верховна Рада на засіданні 20 вересня проголосувала за звільнення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.