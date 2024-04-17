Засновник Telegram Павло Дуров / Фото з інтервʼю

Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».

Про це засновник месенджера Павло Дуров розповів в інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону, інформує Reuters.

Розмова Карлсона з Дуровим відбулася в лютому, але була оприлюднена лише зараз.

Павло Дуров переконує, що Telegram хоче бути «політично нейтральним». Звинувачення в тому, що месенджер підконтрольний владі РФ, він спростовує та каже, що їх нібито поширюють конкуренти.

Зараз, за його словами, Telegram користуються 900 мільйонів користувачів з усього світу. Він очікує, що за рік їх буде вже мільярд.

Павло Дуров розповів, що команда Telegram зараз базується в Дубаї, де він живе останні 7 років після того, як, за його словами, змушений був поїхати з РФ через тиск з боку російської влади.

Раніше в інтерв’ю для Financial Time він також говорив про важливість зберігати нейтралітет, відповідаючи на запитання про позицію щодо війни Росії в Україні.

Нагадаємо, месенджер Telegram додав редактор наліпок. За його допомогою можна створити як одну наліпку, так і цілий набір.