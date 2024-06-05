Ілюстративне фото.

В середу, 5 червня, у частині Центрального району Миколаєва буде припинено водопостачання.

Про це повідомляє Миколаївводоканал.

Водопостачання буде припинено за адресами:

Проспект Центральний — вулиця Садова;

вулиця Маріупольська — вулиця Адміральська.

В повідомленні зазначено, що відключення пов’язано з виконанням складних аварійних робіт на вулицях Велика Морська та Громадянська. У підприємстві сподіваються відновити подачу води до 20:00.

«Перепрошуємо за незручності», — додали в прес-службі.

Раніше повідомлялось, що NEFCO надасть додаткові €1,5 мільйона на мережу водопостачання в Корабельному районі Миколаєва.