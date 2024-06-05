В середу, 5 червня, у частині Центрального району Миколаєва буде припинено водопостачання.
Про це повідомляє Миколаївводоканал.
Водопостачання буде припинено за адресами:
В повідомленні зазначено, що відключення пов’язано з виконанням складних аварійних робіт на вулицях Велика Морська та Громадянська. У підприємстві сподіваються відновити подачу води до 20:00.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в прес-службі.
Раніше повідомлялось, що NEFCO надасть додаткові €1,5 мільйона на мережу водопостачання в Корабельному районі Миколаєва.
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В середу, 5 червня, у частині Центрального району Миколаєва буде припинено водопостачання.
Про це повідомляє Миколаївводоканал.
Водопостачання буде припинено за адресами:
В повідомленні зазначено, що відключення пов’язано з виконанням складних аварійних робіт на вулицях Велика Морська та Громадянська. У підприємстві сподіваються відновити подачу води до 20:00.
«Перепрошуємо за незручності», — додали в прес-службі.
Раніше повідомлялось, що NEFCO надасть додаткові €1,5 мільйона на мережу водопостачання в Корабельному районі Миколаєва.
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