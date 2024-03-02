В п’ятницю, 1 березня, в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі пройшов захід «На хвилі краси», присвячений Таврійському розпису.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
У «синій залі» театру презентували роботи громадської організації «Центр навчання та освіти дорослих «Південь», який вивчає та розвиває Таврійській розпису в Миколаєві та області. Центр «відзвітував» про виконану роботу у 2023 році та презентував колекцію вишиванок та суконь з таврійським розписом.
Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов пригадав, що з Таврійським розписом його познайомила Любов Паранюк.
— Коли почалась війна, наше ставлення до «таврійки» змінилось. Ми зрозуміли, що таке знати своє коріння, свою історію. Я безмежно радий, що «таврійка» розвивається і виходить із забуття і я впевнений, що вона, в такому вигляді, вже точно не загубиться десь в книжках бібліотеки, — сказав Микола Марінов.
Для заступника міського голови Сергія Коренєва таврійський розпис був «сувеніром», який дарували іноземним делегаціям та міжнародним партнерам, однак показ змінив його думку. Коренєв подякував тим, хто популяризує українську культуру і вручив почесні грамоти митцям, які доклали зусиль у розвиток таврійського розпису.
На показі були представлені близько 30-ти робіт з таврійським розписом. Серед них були вишиванки та сукні, виконані як в традиційному, так і сучасному стилі.
Одна з учасниць показу в коментарі «НикВести» поділилась, що розписувала вишиванку 10 днів.
— Ми назвали наш курс «10 субот». Ми збиралися по суботах, вивчали розпис, його історію та символи. І розписували, — сказала Світлана Бойкова-Калюжна.
За словами методистки центру Руслани Сікаленко, ідея створити цей захід виникла давно, а головна мета – розповісти про діяльність центру та надихнути людей.
— «Таврійка» – це про душу і сімейні цінності, про те, що зараз всім близько і всім болить. Скільки було закладено жінками, які на Кінбурні чекали своїх чоловіків з моря, вони змальовували всі свої очікування і мрії, закладали оберегову силу. І зараз, коли українські сім’ї розірвані війною, ця тема дуже важлива. Ми надихаємо і кажемо, що світло і життя переможе, – сказала Руслана Сікаленко у коментарі кореспонденту «НикВести».
Нагадаємо, як випускниця миколаївського ліцею на престижній церемонії в Парижі подарувала Пелосі тарілку з таврійським розписом.
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В п’ятницю, 1 березня, в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі пройшов захід «На хвилі краси», присвячений Таврійському розпису.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
У «синій залі» театру презентували роботи громадської організації «Центр навчання та освіти дорослих «Південь», який вивчає та розвиває Таврійській розпису в Миколаєві та області. Центр «відзвітував» про виконану роботу у 2023 році та презентував колекцію вишиванок та суконь з таврійським розписом.
Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов пригадав, що з Таврійським розписом його познайомила Любов Паранюк.
— Коли почалась війна, наше ставлення до «таврійки» змінилось. Ми зрозуміли, що таке знати своє коріння, свою історію. Я безмежно радий, що «таврійка» розвивається і виходить із забуття і я впевнений, що вона, в такому вигляді, вже точно не загубиться десь в книжках бібліотеки, — сказав Микола Марінов.
Для заступника міського голови Сергія Коренєва таврійський розпис був «сувеніром», який дарували іноземним делегаціям та міжнародним партнерам, однак показ змінив його думку. Коренєв подякував тим, хто популяризує українську культуру і вручив почесні грамоти митцям, які доклали зусиль у розвиток таврійського розпису.
На показі були представлені близько 30-ти робіт з таврійським розписом. Серед них були вишиванки та сукні, виконані як в традиційному, так і сучасному стилі.
Одна з учасниць показу в коментарі «НикВести» поділилась, що розписувала вишиванку 10 днів.
— Ми назвали наш курс «10 субот». Ми збиралися по суботах, вивчали розпис, його історію та символи. І розписували, — сказала Світлана Бойкова-Калюжна.
За словами методистки центру Руслани Сікаленко, ідея створити цей захід виникла давно, а головна мета – розповісти про діяльність центру та надихнути людей.
— «Таврійка» – це про душу і сімейні цінності, про те, що зараз всім близько і всім болить. Скільки було закладено жінками, які на Кінбурні чекали своїх чоловіків з моря, вони змальовували всі свої очікування і мрії, закладали оберегову силу. І зараз, коли українські сім’ї розірвані війною, ця тема дуже важлива. Ми надихаємо і кажемо, що світло і життя переможе, – сказала Руслана Сікаленко у коментарі кореспонденту «НикВести».
Нагадаємо, як випускниця миколаївського ліцею на престижній церемонії в Парижі подарувала Пелосі тарілку з таврійським розписом.