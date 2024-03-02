Показ вишиванок і суконь з таврійським розписом. Фото: НикВести.

В п’ятницю, 1 березня, в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі пройшов захід «На хвилі краси», присвячений Таврійському розпису.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

У «синій залі» театру презентували роботи громадської організації «Центр навчання та освіти дорослих «Південь», який вивчає та розвиває Таврійській розпису в Миколаєві та області. Центр «відзвітував» про виконану роботу у 2023 році та презентував колекцію вишиванок та суконь з таврійським розписом.

Заступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов пригадав, що з Таврійським розписом його познайомила Любов Паранюк.

— Коли почалась війна, наше ставлення до «таврійки» змінилось. Ми зрозуміли, що таке знати своє коріння, свою історію. Я безмежно радий, що «таврійка» розвивається і виходить із забуття і я впевнений, що вона, в такому вигляді, вже точно не загубиться десь в книжках бібліотеки, — сказав Микола Марінов.

Микола Марінов. Фото: НикВести.

Для заступника міського голови Сергія Коренєва таврійський розпис був «сувеніром», який дарували іноземним делегаціям та міжнародним партнерам, однак показ змінив його думку. Коренєв подякував тим, хто популяризує українську культуру і вручив почесні грамоти митцям, які доклали зусиль у розвиток таврійського розпису.

Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести. Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести.



Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести. Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести.

Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести. Сергій Коренєв вручає грамоти. Фото: НикВести.

На показі були представлені близько 30-ти робіт з таврійським розписом. Серед них були вишиванки та сукні, виконані як в традиційному, так і сучасному стилі.

Одна з учасниць показу в коментарі «НикВести» поділилась, що розписувала вишиванку 10 днів.

— Ми назвали наш курс «10 субот». Ми збиралися по суботах, вивчали розпис, його історію та символи. І розписували, — сказала Світлана Бойкова-Калюжна.



За словами методистки центру Руслани Сікаленко, ідея створити цей захід виникла давно, а головна мета – розповісти про діяльність центру та надихнути людей.

— «Таврійка» – це про душу і сімейні цінності, про те, що зараз всім близько і всім болить. Скільки було закладено жінками, які на Кінбурні чекали своїх чоловіків з моря, вони змальовували всі свої очікування і мрії, закладали оберегову силу. І зараз, коли українські сім’ї розірвані війною, ця тема дуже важлива. Ми надихаємо і кажемо, що світло і життя переможе, – сказала Руслана Сікаленко у коментарі кореспонденту «НикВести».

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

«На хвилі краси». Фото: НикВести.

Нагадаємо, як випускниця миколаївського ліцею на престижній церемонії в Парижі подарувала Пелосі тарілку з таврійським розписом.