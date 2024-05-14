Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, фото "НикВести"

Міська влада Миколаєва планує з вересня запустити 39 шкіл для очного та змішаного навчання, однак остаточне рішення має ухвалити Миколаївська обласна військова адміністрація.

Про це у коментарі «НикВести» розказав міський голова Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що більшість закладів освіти Миколаївської області, що працюватимуть в очному режимі, перейдуть на позмінний формат навчання. Це повʼязано з тим, що більшість укриттів у навчальних закладах не розраховані на кількість учнів та персоналу школи. Як повідомляла під час свого недавнього брифінгу начальниця директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, Міністерство освіти України пропонує три формати освіти. Перший — заклади освіти, що працюють повністю очно (деякі з позмінним форматом навчання), другий — заклади, у яких буде змішана форма. Третій формат — також освітні заклади, де буде виключно дистанційне навчання. Нагадаємо, що для облаштування укриттів у всіх навчальних закладах Миколаївської області необхідно близько 6,7 мільярдів гривень.

Мер Олександр Сєнкевич вважає, що у 2024-2025 навчальному році можна запустити у Миколаєві 39 шкіл за змішаною формою навчання.

— Наскільки мені доповідала начальниця управління освіти Ганна Лачко, ми плануємо запустити за тими вимогами 39 шкіл у Миколаєві. З усіх шкіл, які є в Миколаєві. Вони можуть виконувати всі завдання, які поставлені по міністерствам. Я впевнений, що там будуть перевірки, і буде прийнято рішення щодо запуску. Може ця цифра зменшитись, наприклад. В будь-якому разі ми про це повідомимо раніше, щоб люди могли орієнтуватися, в яку школу вони будуть подавати документи і яким чином. Ми проаналізуємо цю інформацію і зможемо сказати, в яких школах відбуватися буде навчання в дві зміни, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото "НикВести"

За його словами, у таких школах є найпростіші укриття. Щодо наявності бомбосховищ, то таких шкіл у Миколаєві, за його словами, дві.

Зазначимо, що минулого року також повідомлялось про наміри запустити очне навчання у Миколаєві, однак в результаті цього так і не відбулось. Мер Миколаєва тоді пояснив це тим, що для міста все ще існує загроза ураження балістичними снарядами.

— Цього року, я сподіваюся, що буде рішення (про можливість навчати в школах очно, — прим.). На рівні області повинно бути таке рішення, але в будь-якому разі воно повинно бути узгоджене з міністерством, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Щодо шкіл, де зараз немає можливості організувати очне навчання через відсутність укриттів, то, як зазначив міський голова, влада буде шукати можливості побудувати бомбосховища на території таких навчальних закладів за допомогою міжнародних донорів.

— Будемо продовжувати працювати з міжнародними партнерами щодо влаштування бомбосховищ, будівництва нових бомбосховищ на території, ремонту шкіл. Зараз, найближчим часом, Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса буде ремонтуватися за рахунок наших партнерів з Данії. Друга гімназія вже ремонтується. Поступово ті об'єкти, які не мають бомбосховищ, будемо окремо будувати їх. Шукати на це гроші іноземних партнерів, — сказав мер.

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Відповідаючи на уточнююче питання щодо перспектив відновлення зруйнованої будівлі Першої української гімназії імені Миколи Аркаса у центрі Миколаєва, Олександр Сєнкевич сказав, що роботи там мають почати найближчим часом.

— Це ж партнери іноземні, вони вже планували рік розпочати, але лише зараз будуть розпочинати. Там бюрократія ще більша, ніж у нас, як виявилося, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Окрім того, завершуються роботи з проектування нової будівлі ліцею №51, куди у липні 2022 року влучила ворожа ракета.

— Зараз, наскільки мені відомо, завершуються всі там питання проєктування. Визначено переможця, переможець проєктує. Це якась, здається, львівська компанія. Вона проєктує, і після завершення ми передаємо проєкт в державну службу відновлення. І вони будуть її будувати. Вони чекають на проєкт. І гроші виділені, так, — сказав Олександр Сєнкевич.

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Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Укриття в одній зі шкіл Миколаєва, фото "НикВести"

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.