За тиждень невідомі підпалили 14 сміттєвих контейнерів у Миколаєві, фото: міський голова Олександр Сєнкевич

З 1 квітня невідомі знищили 14 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Сума збитків склала 105 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, опублікувавши у своєму Telegram-каналі відповідні фото.

«За усіма випадками подано заяви про вчинення кримінального правопорушення до поліції. Сподіваюсь, що правоохоронці знайдуть цих злочинців», – повідомив мер.

За тиждень невідомі підпалили 14 сміттєвих контейнерів у Миколаєві, фото: міський голова Олександр Сєнкевич За тиждень невідомі підпалили 14 сміттєвих контейнерів у Миколаєві, фото: міський голова Олександр Сєнкевич За тиждень невідомі підпалили 14 сміттєвих контейнерів у Миколаєві, фото: міський голова Олександр Сєнкевич

Він також попросив миколаївців, яка стають свідком умисного пошкодження контейнерів для збору ТПВ, телефонувати до поліції або комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» за номерами:

(063) 042-38-19 – Заводський район;

(063) 764-83-50 – Центральний район;

(063) 042-38-53 – Інгульський район.

Нагадаємо, впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

У липні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці містяни спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

На початку минулого року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з підприємством «НВП «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів. Вартість кожного становить 7 тисяч 284 гривні, загальна сума — 7,2 мільйони гривень.

Водночас у квітні 2023 року в Корабельному районі Миколаєва комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.