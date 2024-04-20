Силові трансформатори доставили в Миколаїв, фото: Бріджит Брінк

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило в Миколаїв силові трансформатори для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок обстрілів та руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

Всього місто отримало 7 трансформаторів.

«Портове місто Миколаїв неодноразово зазнавало російських обстрілів. Нещодавно USAID доставило 7 силових трансформаторів для заміни обладнання, пошкодженого внаслідок російських обстрілів та руйнування Каховської дамби, що допомогло забезпечити електроенергією понад 400 домогосподарств», — написала Бріджит Брінк.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.