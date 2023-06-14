Село Афанасіївка, що на Миколаївщині сьогодні повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Про ситуацію там розповіли журналісти видання «‎Настоящее время»‎.

Афанасіївку з усіх сторін була оточена річкою Інгулець та озерами й було, таким собі півостровом. Сьогодні у село можна добратися лише через воду - пішки або човном.

Тепер Афанасіївка перетворилася на острів на якому крім місцевих жителів поселилися неприємні сусіди. Після того, як село затопило, змії, у тому числі отруйні, почали ховатися у будинках: мешкають у рештках меблів, ховаються біля стін.

Власники затоплених будинків скаржаться на завалені стіни та не знають, як тепер відновлювати свої помешкання.

— За сьогодні відійшла вода так, що можна зайти до хати. Плакати хочеться і боляче, – каже жителька Афанасіївки Галина і починає емоційно сварити «того падлу, який таке наробив».

Місцева жителька Світлана показує журналісту затоплений город, куди прибило ящик від ворожих снарядів. Її дім також постраждав від затоплення. Сама жінка в перший день евакуювалася, але вже на наступний повернулася у село, зараз приглядає за своїм і сусідніми будинками.

— Там була кухня, тут була комора – там валяється все. Ось хата, я не знаю, як її відновлювати. Підлога просіла: тут стояла вода. Он, дивіться, дірка у стіні на той бік: вона наскрізна. Мені не хочеться жити. Мені без трьох років 60 років, і я не маю коштів і сил це зробити, – каже Світлана про відновлення будинку.

У сусіда Світлани Володимира водою повністю знесло стіну. У дворі, як і в більшості інших дворів у селі, води було по дах: зруйновано сарай, курник. Так само як у Світлани, повністю знищено город.

Юрій Данилович, ще один житель Афанасіївки показав журналістам проекту «Новини Приазов’я» свій будинок, який на половину знаходиться у воді.

— Там у мене і телевізор і холодильники плавають, усе плаває. Ось медбі повспливали. Отака вона допомога від «братського народу», - каже чоловік.

Жителям Афанасіївки обіцяють, що скоро вода має відійти від дороги. А поки з «‎великої землі»‎ на острів їх переправляють рятувальники. Для великих автомобілів із волонтерською допомогою іноді працює пором. Човнами до Афанасіївки привозять навіть пошту та пенсії.

Місцевим уже пообіцяли, що вже найближчими днями вода впаде настільки, що одну дорогу з двох відкриють для проїзду автомобілів і тоді комунальні служби почнуть відновлювати комунікації у селі.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

В Миколаївській області через теракт росіян на Каховській ГЕС загинули двоє людей. Нагадаємо, що про першу жертву внаслідок теракту стало відомо 8 червня. Тоді загинув 53-річний чоловік, який вчора відмовився від евакуації. Про другу жертву повідомили 12 червня.