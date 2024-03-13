Впродовж 2024 року на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області планують витратити 80,2 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».
Тендер 1 березня оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Херсонщини». Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.
До цього держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» вже оголошувало аналогічні торги у січні 2024 року з очікуваною вартістю 101 мільйон гривень, однак згодом відмінило їх через «відсутність подальшої потреби в закупівлі». Там пояснили, що ПАТ «Арселор Міттал» безкоштовно надала необхідну кількість матеріалів (доменний шлак, – прим.) для експлуатаційного утримання автодоріг.
«Це призведе до суттєвої економії державних коштів та дозволить поліпшити технічний стан доріг. Тому виникає необхідність в зміні технічного завдання: зміні обсягів та видів робіт, що суттєво вплине на очікувану вартість закупівлі», – додали в держпідприємстві.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг державного значення впродовж 2024 року, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського. Протягом трьох років замовник планує витратити 811 мільйонів 749 тисяч 629 гривень.
Водночас у 2023 році на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів всього витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів. Однак на цей рік у державному бюджеті немає грошей на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області.
Загалом відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярда гривень.
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Впродовж 2024 року на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області планують витратити 80,2 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».
Тендер 1 березня оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Херсонщини». Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.
До цього держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» вже оголошувало аналогічні торги у січні 2024 року з очікуваною вартістю 101 мільйон гривень, однак згодом відмінило їх через «відсутність подальшої потреби в закупівлі». Там пояснили, що ПАТ «Арселор Міттал» безкоштовно надала необхідну кількість матеріалів (доменний шлак, – прим.) для експлуатаційного утримання автодоріг.
«Це призведе до суттєвої економії державних коштів та дозволить поліпшити технічний стан доріг. Тому виникає необхідність в зміні технічного завдання: зміні обсягів та видів робіт, що суттєво вплине на очікувану вартість закупівлі», – додали в держпідприємстві.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг державного значення впродовж 2024 року, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського. Протягом трьох років замовник планує витратити 811 мільйонів 749 тисяч 629 гривень.
Водночас у 2023 році на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів всього витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів. Однак на цей рік у державному бюджеті немає грошей на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області.
Загалом відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярда гривень.
Читайте також статтю «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».