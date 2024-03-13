Фото: Херсонська обласна військова адміністрація

Впродовж 2024 року на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області планують витратити 80,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Тендер 1 березня оголосило державне підприємство «Місцеві дороги Херсонщини». Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.

До цього держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» вже оголошувало аналогічні торги у січні 2024 року з очікуваною вартістю 101 мільйон гривень, однак згодом відмінило їх через «відсутність подальшої потреби в закупівлі». Там пояснили, що ПАТ «Арселор Міттал» безкоштовно надала необхідну кількість матеріалів (доменний шлак, – прим.) для експлуатаційного утримання автодоріг.

«Це призведе до суттєвої економії державних коштів та дозволить поліпшити технічний стан доріг. Тому виникає необхідність в зміні технічного завдання: зміні обсягів та видів робіт, що суттєво вплине на очікувану вартість закупівлі», – додали в держпідприємстві.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на експлуатаційне утримання доріг державного значення впродовж 2024 року, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського. Протягом трьох років замовник планує витратити 811 мільйонів 749 тисяч 629 гривень.

Водночас у 2023 році на ремонт місцевих автомобільних доріг та чотирьох мостів всього витратили майже 600 мільйонів гривень державних коштів. Однак на цей рік у державному бюджеті немає грошей на ремонт та утримання місцевих доріг у Миколаївській області.

Загалом відбудова зруйнованих бойовими діями мостів та доріг державного значення в Миколаївській області орієнтовно коштуватиме 20,4 мільярда гривень.

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