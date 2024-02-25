Контейнери для сміття у Миколаєві. Фото з соцмереж

У Баштанці Миколаївської області планують встановити 759 контейнерів для твердих побутових відходів.

Про це йдеться у звіті директора комунального підприємства «Добробут» Сергія Федорко, який винесуть на затвердження депутатів міськради, пишуть «НикВести».

Зазначається, що станом на початок року на території міста встановлено 526 контейнерів для сміття. 392 з них знаходяться у приватному секторі, ще 70 — біля багатоквартирних будинків, підприємств, організацій та установ.

В найближчих планах підприємства — збільшити кількість контейнерів для збирання сміття в місті до 1275. Зокрема, біля багатоквартирних будинків — до 95, у приватному секторі — до 1100, біля підприємств та організацій — до 80.

«Це дозволить забезпечити більш якісніше і регулярне вивезення ТПВ і зробить місто чистішим і комфортнішим для проживання», — йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівці Миколаївської області встановлять 150 контейнерів для сміття, які адаптовані до нових сміттєзбиральних машин.

Нагадаємо, впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Миколаївців, які стали свідком умисного пошкодження контейнерів для збору ТПВ, просять телефонувати до поліції або КП «Миколаївкомунтранс» за номером телефону: (0512) 58 69 60.