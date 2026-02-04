У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Контейнер для сміття у Миколаєві, фото «МикВісті»

У Миколаєві розробили інтерактивну мапу розміщених по місту контейнерів для збору побутових відходів. Це допомагає відслідковувати їх кількість та визначати, де потрібно її збільшити.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування міської ради Миколаєва Дмитро Канарський.

Миколаївці за допомогою інтерактивної мапи можуть дізнатися, які саме сміттєві контейнери закріплені за їх будинком, пояснив він.

— Людина, яка захоче подивитися до якого саме майданчику відноситься будинок цієї людини, то вона зможе зробити це. Наскільки мені відомо, там є можливість візуально подивитись кількість будинків, які прив'язані до певного майданчика і воно там відображається розміром значка, — сказав Дмитро Канарський.

Інтерактивна мапа, додав він, також допомагає відслідковувати ситуацію зі сміттєвими контейнерами та визначати, де потрібно збільшити їх кількість.

— І ви також можете досить умовно подивитись кількість літрів об'єму сміттєвих баків на 1 квадратний метр житлової площі. Для чого ця аналітика потрібна? Для того, щоб можна було зрозуміти, що ось тут, наприклад, недостатньо баків для вивезення сміття. Ця мапа допомагає побачити взагалі, чи є проблема, якщо правильно заповнювати дані. Тобто наповненням інформацією займається відповідне КП, — сказав Дмитро Канарський.

У відповідь на інформаційний запит «МикВісті» у міській раді повідомили, що з бюджету Миколаєва не витрачали коштів на розробку інтерактивної мапи.

«За даними бухгалтерського обліку виконавчого комітету Миколаївської міської ради, фінансування створення інтерактивної мапи контейнерів для побутових відходів за рахунок бюджету міста Миколаєва не здійснювалося», — йдеться у відповіді.

Відповідь на інформаційний запит «МикВісті»

Дмитро Канарський також додав, що наразі міська влада не планує створювати нові інтерактивні мапи, оскільки немає відповідного запиту.

— Зараз ні, у нас вже є їх певна кількість. Це має відбуватись на запит, тобто, якщо якесь, наприклад, комунальне підприємство чи якийсь структурний підрозділ вважає за потрібне структурувати і візуалізувати якусь інформацію, то ми цьому допомагаємо. У нас часто ініціатором виступає міський голова. Тому що він людина дуже близька до IT і розуміється, як саме треба візуалізувати і структурувати інформацію для того, щоб її обробляти і аналізувати, — додав він.

Загалом наразі у Миколаєві налічується 1237 контейнерів для сміття, які обслуговують 5353 будинки, свідчать дані інтерактивної мапи. Мапа доступна за посиланням.

Інтерактивна мапа зі сміттєвими контейнерами у Миколаєві, скриншот

Підпал сміттєвих баків у Миколаєві

Ще на початку 2023 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради уклав договір з підприємством «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів за 7,2 мільйони гривень. Вартість одного склала 7,2 тисячі гривень.

Навесні того ж року в Корабельному районі міста комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

А влітку 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці у місті спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

Загалом впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

У 2024 році невідомі знищили ще 68 контейнерів для сміття підприємства «Миколаївкомунтранс». Збитки тоді оцінили у 472,3 тисячі гривень.

А станом на вересень 2025 року невідомі спалили 200 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» закуповувало нові — залізні.