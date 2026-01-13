У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

У Миколаєві розробили інтерактивну мапу розміщених по місту баків для збору побутових відходів.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради 12 січня, пишуть «МикВісті».

На мапі відображені місця розташування контейнерів у різних районах міста, їхній обсяг, адреси та типи будинків за якими вони закріплені: приватні чи багатоповерхові.

Наразі комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» обслуговує 984 майданчики і 2124 контейнери для сміття, а «Обрій» — 116 майданчиків і 368 баків, уточнив заступник міського голови Юрій Андрієнко.

Мапа наразі ще доопрацьовується, додав начальник відділу стандартизації міської ради Дмитро Канарський. Інформація поступово оновлюється, додаються нові локації, уточнюються наявні дані.

Мапа доступна за посиланням.

Інтерактивна мапа зі сміттєвими контейнерами у Миколаєві, скриншот

Підпал сміттєвих баків у Миколаєві

Ще на початку 2023 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради уклав договір з підприємством «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів за 7,2 мільйони гривень. Вартість одного склала 7,2 тисячі гривень.

Навесні того ж року в Корабельному районі міста комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

А влітку 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці у місті спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

Загалом впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття.

У 2024 році невідомі знищили ще 68 контейнерів для сміття підприємства «Миколаївкомунтранс». Збитки тоді оцінили у 472,3 тисячі гривень.

А станом на вересень 2025 року невідомі спалили 200 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» закуповувало нові — залізні.