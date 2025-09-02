Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Невідомі підпалили контейнер у центрі Миколаєва влітку 2023 року, фото: мер Олександр СєнкевичНевідомі підпалили контейнер у центрі Миколаєва влітку 2023 року, фото: мер Олександр Сєнкевич

Станом на вересень 2025 року невідомі спалили вже 200 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. Наразі комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» закуповує нові — залізні.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало.

Загалом підприємство купує 200 штук залізних контейнерів за 3,1 мільйона гривень, свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro. Їх мають поставити підприємству до 30 вересня 2025 року.  

Лише з березня 2025 року невідомі спалили 51 пластиковий контейнер для збору побутового сміття, повідомив директор «Миколаївкомунтрансу». 

— Не можу сказати, як контейнери розподілятимуться по районам. Їх встановлюватимуть замість пластмасових. У нас є потреба у цьому, тому що тільки з березня нам спалили 51 контейнер. Ми провели тендер і думаю, що до кінця вересня контейнери вже будуть у нас. Чіткого розміщення контейнерів я не знаю, але вони будуть з'являтися там, де ми будемо їх втрачати або де вони будуть виходити з влади, — сказав Андрій Вецало

Він пояснив, що наразі підприємство закуповуватиме залізні сміттєві контейнери, оскільки вони будуть найнадійнішими під час пожеж. 

— Чому не пластмасові? Тому що вони дуже сильно горять. Я не знаю, це диверсії чи просто люди необережні. Але, скоріш за все, нам палять їх не просто так. Тому що з 2023 року в нас спалили більше 200 контейнерів, — пояснив Андрій Вецало.

За його словами, поліція не відкриває провадження внаслідок підпалів контейнерів, однак ці збитки за п'ять років оцінюють у 700 тисяч гривень. 

— Ми проходимо всю процедуру: подаємо інформацію ДСНС, в поліцію. Але поліція не хоче відкривати справу, тому що це не суттєві збитки, а загально з 2020 року це сума вже під 700 тисяч гривень. Ніхто ще не шукає нікого, — додав Андрій Вецало

Підпал сміттєвих баків у Миколаєві

Ще на початку 2023 року Департамент житлово-комунального господарства міської ради уклав договір з підприємством «Укрресурс» на купівлю тисячі сміттєвих контейнерів за 7,2 мільйони гривень. Вартість одного склала 7,2 тисячі гривень. 

Навесні того ж року в Корабельному районі міста комунальники частково замінили старі оцинковані контейнери для сміття на нові пластикові.

А влітку 2023 року мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що за два місяці у місті спалили 17 нових пластикових контейнерів для збору побутового сміття. 

Загалом впродовж 2023 року миколаївці спалили 48 пластикових контейнерів для збору побутового сміття. 

У 2024 році невідомі знищили ще 68 контейнерів для сміття підприємства «Миколаївкомунтранс». Збитки тоді оцінили у 472,3 тисячі гривень.

Інститут висвітлення війни та миру (IWPR)

Публікація створена в рамках проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) «Посилення громадського контролю» за фінансової підтримки Норвегії. За зміст публікації відповідає виключно ГО «Миколаївський медіа хаб» та онлайн-медіа «МикВісті». Цей матеріал жодним чином не може вважатися таким, що відображає позицію IWPR та Уряду Норвегії.

