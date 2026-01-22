Миколаїв досі чекає рішення Антимонопольного комітету щодо конкурсу на сортування сміття

Миколаївська міська рада очікує висновків Антимонопольного комітету України щодо оновлених умов конкурсу на сортування побутових відходів.

Про це повідомив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов під час брифінгу у четвер, 22 січня, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що після консультацій із депутатами міської ради умови конкурсу були доопрацьовані з урахуванням їхніх рекомендацій. Оновлену документацію направили на розгляд до Антимонопольного комітету України. Після отримання висновків АМКУ конкурс планують винести на затвердження сесії Миколаївської міської ради.

Ігор Набатов повідомив, що Антимонопольний комітет має щонайменше 30 днів на аналіз документації.

«У Антимонопольного комітету юридично є мінімум 30 днів для аналізу документів. Це порядок, який діє ще з 90-х років. Станом на сьогодні додаткових запитань до нас не надходило, і це добрий знак», — зазначив він.

Водночас Ігор Набатов додав, що наразі складно прогнозувати, коли саме буде отримано висновок АМКУ та коли питання винесуть на розгляд сесії міської ради.

Раніше міський голова Олександр Сєнкевич зазначав, що резонанс навколо конкурсу вийшов за межі міста, однак вбачає в цьому позитив.

«Коли навколо конкурсу розігралися всеукраїнського рівня хвилювання. Я бачу в цьому і позитив, тому що це могло зацікавити тих, хто навіть не знав про цей конкурс. А зараз всі вже будуть знати», — зазначив мер.

Водночас за словами Олександра Сєнкевича, наразі жоден із донорів не виявив готовності побудувати лінію сортування сміття та передати її у користування місту. За їхнім баченням, такі проєкти мають реалізовуватися або у форматі сміттєспалювального заводу, або як бізнес-проєкт, закладений у тариф.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Міська влада готує нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

