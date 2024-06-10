Багатоквартирний будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС.

В управлінні житлового господарства Миколаєва розповіли скільки людей застрягли в ліфтах через відключення світла, чи планують примусово зупиняти їх роботу та чи вплинула мобілізація на кількість працівників служб, що обслуговують ліфти в Миколаєві.

Про це заступник начальника управління житлового господарства Володимир Ніколайчук сказав у коментарі журналісту «НикВести».

Під час відключень електроенергії в Миколаєві зареєстрували чотири випадки, коли люди застрягали в ліфтах багатоповерхових будинків. Проте, за словами Володимира Ніколайчука, це тільки ті випадки, про які знає ДЖКГ: люди, які застрягли в ліфті могли не звертатися до аварійної служби, а вирішували це питання з управляючими компаніями або ОСББ.

— Люди дзвонили нам на аварійну службу, приїжджали ліфтери та відкривали (зачинений ліфт, — прим.). Був один випадок, коли пізно ввечері у людей в будинку не було світла, а в цього ОСББ був договір, що ліфтери працюють тільки до 18 години. І так вийшло, що люди застрягли і просиділи у ліфті поки не дали світло, — сказав Володимир Ніколайчук.

При цьому, в ДЖКГ запевнили, що не будуть примусово зупиняти роботу ліфтів, аби запобігти таким випадкам, тому що ліфт — це спільна власність співвласників багатоквартирного будинку.

— Міська влада не має права говорити: «ми забороняємо вам користуватися ліфтом», це буде порушенням їх прав, ми маємо діяти тільки в рамках повноважень, — додав Володимир Ніколайчук.

За його словами, зараз більшість управляючих компаній та ОСББ мають договори з компаніями, які обслуговують ліфти. В контракті сторони визначають час, коли ліфтери гарантовано мають приїхати та витягнути людину. Зазвичай це з 6 ранку до 18 вечора, в інші години люди можуть викликати ліфтера на платній основі.

В багатоповерхових будинках Миколаєва можна побачити оголошення з проханням не викликати ліфт напередодні відключення, схожі повідомлення також надсилають в месенджерах. В одному з таких повідомлень голова ОСББ закликала не викликати ліфт, тому що працівників ліфтової служби мобілізували.

— Будь ласка, не сідайте в останню хвилину в ліфт. Працювати немає кому. Робітників ліфтової служби мобілізували. Діставати вас з ліфта ніхто не буде. Будете чекати 4 години, — написала голова ОСББ в одному з групових чатів.

Повідомлення в чаті ОСББ. Скриншот.

Заступник погодився, що працівників служб стало менше, але це не пов’язано з мобілізацією.

— Якщо брати поточний період з мобілізацію і рік тому — прям сильно ситуація з кількістю працівників в сфері обслуговування ліфтів не змінилась. Так, трохи стало менше, але не настільки критично, як описано в оголошенні. Це більш страшилка, ніж реальність. Те, що не вистачає кваліфікованих кадрів — це правда. Якщо брати за основу березень 2022 року, то місто втратило десь половину спеціалістів, які обслуговували цей фонд. Зараз, наскільки мені відомо, кілька великих компаній, які займаються обслуговуванням ліфтів шукають можливість навчати нових людей. Проблема з дефіцитом кадрів є, але вона виникла не місяць тому і не через мобілізацію, а набагато раніше, — запевнив Володимир Ніколайчук.

Раніше в ДЖКГ повідомляли, що майже 10% багатоквартирних будинків у Миколаєві не мають голов правління ОСББ.