Засідання історико-топонімічної комісії. Фото: Facebook.

Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні погруддя Віталія Скакуна, який на початку повномасштабного вторгнення зупиняючи росіян підірвав разом із собою Генічеський міст.

Про це повідомив офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних «членів» комісії не вразили і тому відмовлено», - пояснив В'ячеслав Аброськін.

Він зауважив, що погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже було виготовлено.

Віталіq Скакун. Фото: Facebook.

Віталій Скакун. Фото: Facebook.

Віталій Скакун загинув 24 лютого 2022 року. Він ціною свого життя підірвав Генічний міст для зупинки просування танкової колони російських окупаційних військ.

26 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України саперу 35-ї бригади морської піхоти Віталію Скакуну.