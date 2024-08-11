Алла Веліховська, фото НикВести

Навчальні заклади Миколаївської області приймають участь у пілотному освітньому проекті «Мрія».

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська в ході брифінгу 8 серпня, пишуть «НикВести».

На Миколаївщині відібрали п’ять шкіл, учні яких вже тестують застосунок. Посадовиця пояснила, що «Мрія» частково схожа на «Дію» — там також містяться певні цифрові документи, проте акцент робиться на шкільному житті дитини.

— Всі знають, що таке «Дія». Це всі документи в одному смартфоні, а тут все шкільне життя в одному смартфоні. Готуються фахівці в самих навчальних закладах, готується батьківська громада до того, що вони зможуть дізнаватися абсолютно про все життя своєї дитини в школі з телефона, — сказала Алла Веліховська.

Окрім доступу до електронних журналів та консультації з викладачами, користувачам будуть доступні й інші послуги.

— Там буде портал порад психологів та портал, який допомагатиме дитині разом з батьками обрати майбутню професію відповідно до результатів, які він показує протягом навчання. Буде дуже багато різноманітних роликів для того, щоб батьки також могли скоригувати діяльність своєї дитини і побачити якщо щось у неї не так, — додала Алла Веліховська.

Також додаток містить в собі певні відеоролики для батьків з загальними порадами психологів. Завдяки ним, батьки зможуть виявити та допомогти вирішити проблеми зловживання телефоном, ігроманії у дитини, розпізнати замкнутість та булінг.

Раніше повідомлялось, що українці тепер зможуть оновити дані про місце проживання у «Дії», окрім Миколаєва та Одеси.