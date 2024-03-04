Військові 80-ї окремої десантної-штурмової бригади, які брали участь в обороні Вознесенська розповіли, що ніде не бачили такої підтримки від цивільних, як у Вознесенську.

Про це йдеться у відео «Вознесенськ. 2 роки» 80-ї ОДШБр.

— З приводу цивільних, я такої підтримки ще не бачив. Це якийсь форпост був… Ти там стоїш на перехресті, вони прибігають, насипають борщ… Була така комунікація між усіма, і поліцією, і головою, і волонтерами. Деякі хлопці, які продавали військовий одяг, відавали речі просто так, — розповів військовий бригади Юрій.

Волонтери організували у місцевому будинку культури волонтерський центр, де військові знаходили собі необхідні речі: куртки, шкарпетки, спальники.

— Не важливо було вже, цивільний чи ні. Ми бігали, дуже сильно пітніли, а на вулиці мінус. Було вже все одно, просто хотіли поміняти одяг на цивільний чи військовий, просто щоб в теплі бути, — пригадав Юрій.

Він розповів, як місцеві чоловіки, без військового досвіду допомагали їм під час боїв, приносили коктейлі Молотова, вчилися користуватися зброєю.

— Я бачив справді мужніх чоловіків, не військових, які перший раз тримали зброю. Їм видали старі калаші, і ми показували, як заряджати магазин. Вони з нами бігали, допомагали, коктейлі Молотова приносили, — розповів військовий.

Юрій пригадав, як після відходу російських військ з побратимами знаходили тіла чоловіків, які приєдналися до ТРО. Розповідає, що вони стріляли зі зброї по російській техніці, натомість росіяни розстрілювали їх з БТРів.

— Коли техніка заїхала ми були в центрі, частина ТРО залишалися на Болгарці (за зруйнованим мостом, — прим.). І коли ми туди вже зайшли, ми знаходили їхні тіла. Вони загинули зі зброєю в руках. Було видно, що стріляли у техніку, бо магазини були пусті. І з БТР росіяни їх розстрілювали, так само як розстрілювали і цивільних, — розповів Юрій.

Оборона Вознесенська

Нагадаємо, 2-3 березня у Вознесенську Миколаївської області Збройні сили України та територіальна оборона відбилися від російських загарбників, які зайшли на територію міста. У Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.

Нагадаємо, раніше «НикВести» у документальному проєкті розповіли, як проходила битва за Вознесенськ.

Журналісти побували на місці битви з окупантами та дізналися про подробиці ведення бою у мера Вознесенська Євгена Величка та депутата Миколаївської обласної ради Владислава Невеселого.

Зазначимо, що військовослужбовці ЗСУ вважають, що падіння Вознесенська у березні 2022 року поставило б під удар весь південь України, відкривши росіянам шлях на Придністров'ї. Адже метою окупантів було забезпечити собі вихід на правий берег Південного Бугу, отримати оперативний простір і далі або замикати оточення Миколаєва, або замикати оточення всього півдня з виходом на Придністров'я, розповів журналістам учасник боїв за Вознесенськ Кирило Нехимчук.