Встановлення фотовольтаїчних станцій на даху. Фото з Рixabay

У Вознесенську планують встановити сонячні електростанції в трьох медичних закладах міста.

Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Вознесенської міської ради.

Пропонується делегувати повноваження замовника встановлення таких станцій Комунальному підприємству «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

На засіданні сесії депутати Вознесенської міської ради голосуватимуть за погодження на встановлення фотовольтаїчних станцій на даху будівель та відповідного енергетичного обладнання всередині будівель, а саме:

в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 1 за адресою вулиця Короленка, 5;

в амбулаторії загальної практики -сімейної медицини № 2 за адресою вулиця 228-ї стрілецької дивізії, 26;

в Реабілітаційному центрі за адресою вулиця 228-ї стрілецької дивізії, 26.

Скриншот пояснювальної записки до проєкту рішення

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.