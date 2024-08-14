У Вознесенську планують встановити сонячні електростанції в трьох медичних закладах міста.
Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Вознесенської міської ради.
Пропонується делегувати повноваження замовника встановлення таких станцій Комунальному підприємству «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
На засіданні сесії депутати Вознесенської міської ради голосуватимуть за погодження на встановлення фотовольтаїчних станцій на даху будівель та відповідного енергетичного обладнання всередині будівель, а саме:
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.
У Вознесенську планують встановити сонячні електростанції в трьох медичних закладах міста.
Відповідний проєкт рішення опубліковано на сайті Вознесенської міської ради.
Пропонується делегувати повноваження замовника встановлення таких станцій Комунальному підприємству «Комунальне некомерційне підприємство Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
На засіданні сесії депутати Вознесенської міської ради голосуватимуть за погодження на встановлення фотовольтаїчних станцій на даху будівель та відповідного енергетичного обладнання всередині будівель, а саме:
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.