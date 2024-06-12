Сонячні панелі. Фото: Суспільне

На підприємстві «Водопостачання міста Вознесенська» запрацювала сонячна електростанція. Керівництво підприємства каже, що вона допомагає стримувати зростання вартості послуги для населення.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

У громаді — це вже третя сонячна електростанція, потужність якої складає 167 кіловатів.

Головний енергетик підприємства "Водопостачання міста Вознесенська" Володимир Косовський. Фото: "Суспільне"

За словами головного енергетика підприємства «Водопостачання міста Вознесенська» Володимира Косовського, сонячна електростанція допомагає економити 50% електроенергії.

«До встановлення сонячної панелі у 2024 році економія електроенергії на цій насосній досягала 20-25 відсотків. А зі встановленням цієї панелі ми досягли 50 відсотків. Можна буде під'єднати насос за відсутності живлення зовнішнього. І за рахунок акумуляторів він може частково подавати воду на деякі частини міста», — розповів він.

Заступник Вознесенського міського голови Андрій Макоєд каже, цю станцію закупили за 150 тисяч євро у співфінансуванні з благодійною організацією «GIZ».

«Наразі ми маємо сумарно близько 367 кіловатів сонячних панелей, які закривають наше підприємство десь на 25 відсотків за споживання електроенергії. Це дає нам можливість утримувати тариф, який у нас є. В нашому тарифі близько 47 відсотків — вартість енергетики», — розповідає Андрій Макоєд.

Насосна станція. Фото: "Суспільне"

Зі слів посадовця, нині тариф за водопостачання та водовідведення сумарно сягає майже 40 гривень за кубометр води.

«Ціни на енергетику ростуть, а тариф ми майже не підіймали. Наразі тільки в цьому році ми його підняли на 7-8%», — Андрій Макоєд.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, за підтримки німецької організації BOREAL LIGHT GMBH, облаштують системи опріснення води, які працюватимуть від сонячної електростанції.

Також нагадаємо, що в одній з лікарень Миколаєва встановили сонячну електростанцію. Вона живитиме хірургічне відділення.