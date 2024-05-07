Мешканка села Прибузьке Надія Козлова на фона зруйнованого будинку, фото «НикВести»

Мешканці села Прибузьке Миколаївської області вже отримують кошти на відбудову житла за програмою «єВідновлення», однак їх недостатньо для повноцінного відновлення осель.

Про це йдеться у відеорепортажі «НикВести» «Від руїн до надії: історії відбудови Прибузького».

Село Прибузьке протягом семи місяців перебувало в епіцентрі бойових дій. До початку повномасштабного вторгнення в селі проживало 1,5 тисячі людей, зараз — вдвічі менше, повідомив староста села Прибузьке Сергій Алдабаєв.

Один з будинків, який постраждав під час обстрілу села, була оселя Євгена Дячука.

— Почали бомбити десь о третій ночі. Ми якраз сиділи у хаті. Як тільки стихло усе це діло, то ми одразу побігли у погріб. Тільки ми забігли туди, як по нам одразу прилетів снаряд. Над хатою розірвалась касетка чи що. Виходимо, дивимося — під ногами все розбите, дома горять. Так ми були до ранку, а зранку вже нас вивезли солдати, — сказав чоловік.

Його односельчанка Неля Мельчук застала обстріли під час роботи на городі: «Ми приїхали і я пішла викопати трохи картоплі та цибулі. І біля мене цими касетами як дало. Я тут упала, повзала і тільки просила Боженьку «врятуй і вбережи».

Сьогодні село поступово відроджується, але попереду ще довгий шлях. Мешканці стикаються з проблемами відсутності роботи, зруйнованої інфраструктури та недостатньої допомоги від держави. Наразі мешканці вже отримують компенсації за програмою «єВідновлення». За нею мешканка села Неля Мельчук вже отримала 320 тисяч гривень.

— Прийшла комісія. Вони сказали, що у нас частково пошкоджена хата і дадуть лише 200 тисяч гривень — не більше. Я спочатку сказала ні, а потім мені вже донька сказала брати, що дають, бо потім нічого не дадуть. Потім прийшли кошти по єВідновленню — 460 тисяч гривень. Зайшло 320 тисяч гривень, ще має прийти 130 тисяч гривень, — сказала мешканка села Неля Мельчук.

Кошти за програмою також отримав житель села Євген Дячук: «Була комісія. Прийшли, прорахували це все. Нам надали 153 тисячі на відновлення і зараз ми вже закупаємо матеріали. Нам треба ще купити двері, шпалери».

— Нам залишається тільки на державу розраховувати, тому що самі ми нічого не можемо зробити, — каже мешканка села Надія Козлова.

Однак нестача фінансової підтримки змушує багатьох мешканців Прибузького відбудовувати свої домівки власним коштом. Водночас з відбудовою осель жителям Прибузького допомагають також волонтерські організації та міжнародні фонди.

— Ми багато своїх грошей вклали, тому що ліс дуже дорогий, робота. Тільки для того, щоб перекрити хату, ми витратили майже 40 тисяч. Нам допоміг Карітас. Ми за їх рахунок поставили вікна, вхідні двері та зробили стелю. Ми за їх гроші перезимували, — сказала мешканка села Ганна Дячук.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Цьогоріч Миколаївська область отримає 1,2 мільярди гривень на реалізацію чотирьох проєктів з відновлення регіону. Ці кошти вже погодив комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 25 березня, повідомив «НикВести» народний депутат Олександр Пасічний. Серед обʼєктів — реконструкція шести ділянок водогону у Миколаєві, реставрація історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, відбудова Баштанської багатопрофільної лікарні та відновлення зруйнованого корпусу Миколаївського ліцею №60 у Варварівці.

А торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.