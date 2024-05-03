Мешканці Одеси з українським прапором. Фото з відкритих джерел

Одеська область посіла третє місце у рейтингу українських регіонів, в яких зафіксували найбільшу кількість порушень мовного Закону.

Про це сказано в річному звіті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Лідером за кількістю повідомлень про порушення мовного Закону у 2023 році став Київ з 1345 скаргами. У Харківській області зафіксували 516 повідомлень, а в Одеській — 486.

За словами Тараса Креміня зараз в цих регіонах збільшується кількість мовних курсів і місцевих програм та посилюється контроль за дотриманням закону.

«Я дякую тим, хто не мириться з порушеннями, скаржиться на адресу Секретаріату, досліджує мовну ситуацію та пропонує кращі ініціативи. Втім міста-мільйонники повинні показати дієвий приклад світові, як реально відстоювати державну мову під час війни», — зазначив Тарас Кремінь.

Загалом, 2023-й став рекордним за кількістю звернень за роки діяльності секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, йдеться у звіті. Протягом цього часу, українці залишили майже 3700 повідомлень щодо порушень. Більша частина звернень стосувалися сфери обслуговування — відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, російськомовні меню, цінники, пакування та розрахункові документи.

Робота Закону про мову на Миколаївщині

У жовтні 2023 року у Миколаєві пройшов «мовний рейд». Тоді в Інгульському районі міста протягом тижня обстежили 77 обʼєктів торгівлі та сфери послуг на предмет дотримання мовного законодавства. В результаті перевірки, в 14 об’єктах виявили порушення.

Вже через тиждень фахівці перевірили ще 250 обʼєктів. Порушення зафіксували у більш ніж 40 випадках.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав що протягом 2023 року він отримав 53 звернення про порушення мовного закону на Миколаївщині.

Також нагадаємо, як наприкінці минулого року депутати Первомайської міської ради вирішили запропонувати Верховній Раді одразу два варіанти назви для міста: Ольвіополь і Первомайськ. Під час сесії юристи пояснювали, що по прийнятому Верховною Радою закону назва «Первомайськ» підлягає заміні.

Тоді Тарас Кремінь заявив, що місто не може залишитись з діючою назвою.

Наприкінці лютого омбудсмен розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.