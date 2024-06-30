В Україні обмежать рух вантажівок у спеку / Ілюстративне фото

З 1 липня 2024 року задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тони.

У поліції Миколаєва пишуть, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

На автомобільних дорогах загального користування державного значення встановлені відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби, які:

використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій;

перевозять швидкопсувні вантажі;

антисанітарні;

живі вантажі;

вантажі підвищено

небезпеки;

військові вантажі, товари подвійного призначення та/або майна, що використовується для потреб оборони та інше.

Слід зазначити, що у минулому році начальник Управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Даніла заявив, що під час денної спеки фури не можуть залишити на в’їзді до міста, зокрема, через небезпеку обстрілів.