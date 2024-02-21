У січні збільшилися виплати акцизного податку за продаж алкоголю в Миколаєві та області. Фото для ілюстрації

У січні 2024 року до місцевих бюджетів Миколаєва та області забезпечено 15,2 мільйона гривень акцизного податку з продажу алкоголю, що майже на 2,8 мільйона гривень, або на 22,3% більше, ніж у січні 2023 року.

Про це повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області.

Податківці Миколаївщини провели у січні цього року 44 перевірки незаконої підприємницької діяльності. За результатами яких оштрафували підприємців на 756,3 тисячі гривень, з яких 201,8 тисяч гривень уже надійшли до бюджету.

Крім того, з незаконного продажу вилучили понад 14 тисяч пачок сигарет без акцизних марок на суму понад 846 тисяч гривень.

Як нагадали податківці, перевірки закладів торгівлі та громадського харчування проводяться за скаргами громадян, у яких повідомляється про відмову суб’єкта господарювання проводити розрахунки за придбані товари чи послуги платіжною карткою, незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції тощо.

Додамо, що підприємниці щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Нагадаємо, поліцейські задокументували 24 факти незаконного продажу тютюнових виробів без ліцензії та без марок акцизного податку, а також сигарет сумнівної якості у Миколаєві та області.

Також, у ході перевірки, поліцейські задокументували у Миколаєві та області 103 факти нелегального продажу тютюнових виробів на понад 300 тисяч гривень.

В Миколаївській області судитимуть 39-річну жительку Баштанського району за продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв.