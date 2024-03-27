Чемпіонат України з велокросу. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Спорсмени з Миколаєва вибороли низку нагород. Фото: Миколаївська ОВА

Зазначається, що з 22 по 24 березня у Житомирі проходив Відкритий чемпіонат України з кросу: індивідуальні гонки та естафети. У змаганнях взяли участь 173 спортсмени з 17 областей України.

Загалом миколаївські спортсмени вибороли 10 нагород національної першості:

Анастасія Чугай — 1 місце за сумою трьох турів в індивідуальній гонці серед жінок та 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі;

— 1 місце за сумою трьох турів в індивідуальній гонці серед жінок та 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі; Денис Дюмін — 1 місце серед юніорів в естафеті на короткому колі;

— 1 місце серед юніорів в естафеті на короткому колі; Руслан Корнієнко - 2 місце серед чоловіків за сумою трьох турів в індивідуальній гонці та 2 місце серед чоловіків в естафеті на короткому колі;

- 2 місце серед чоловіків за сумою трьох турів в індивідуальній гонці та 2 місце серед чоловіків в естафеті на короткому колі; Анастасія Петрук — 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі;

— 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі; Ярослава Хміляр — 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі;

— 2 місце серед жінок в естафеті на короткому колі; Аліна Сметана — 3 місце серед юніорок в естафеті на короткому колі;

— 3 місце серед юніорок в естафеті на короткому колі; Крістіна Сметана — 3 місце серед юніорок в естафеті на короткому колі;

— 3 місце серед юніорок в естафеті на короткому колі; Валерія Пушкар — 3 місце серед юніорок в естафеті на короткому колі.

Нещодавно, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.