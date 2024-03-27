Миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що з 22 по 24 березня у Житомирі проходив Відкритий чемпіонат України з кросу: індивідуальні гонки та естафети. У змаганнях взяли участь 173 спортсмени з 17 областей України.
Загалом миколаївські спортсмени вибороли 10 нагород національної першості:
Нещодавно, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
Миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що з 22 по 24 березня у Житомирі проходив Відкритий чемпіонат України з кросу: індивідуальні гонки та естафети. У змаганнях взяли участь 173 спортсмени з 17 областей України.
Загалом миколаївські спортсмени вибороли 10 нагород національної першості:
Нещодавно, миколаївські велоспортсмени вибороли нагороди всіх ґатунків на Кубку України.