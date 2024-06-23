Юлія Чумаченко на турнірі в Кладно, архівне фото: ČAS/Jan Houska

Миколаївська спортсменка Юлія Чумаченко здобула медаль у стрибках у висоту на міжнародному легкоатлетичному турніру серії World Athletics Continental Tour Silver.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Повідомляється, що змагання проходили в Греції. Спортсменка з другої спроби взяла висоту 1,90 м і здобула бронзу.

Стрибки у висоту — жінки:

Ангеліна Топич (Сербія) – 1,94 м Татьяна Гусін (Греція) – 1,94 Юлія Чумаченко (Україна) – 1,90

Нагадаємо, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.

Загалом спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.