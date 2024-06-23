Миколаївська спортсменка Юлія Чумаченко здобула медаль у стрибках у висоту на міжнародному легкоатлетичному турніру серії World Athletics Continental Tour Silver.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Повідомляється, що змагання проходили в Греції. Спортсменка з другої спроби взяла висоту 1,90 м і здобула бронзу.
Нагадаємо, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Загалом спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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Миколаївська спортсменка Юлія Чумаченко здобула медаль у стрибках у висоту на міжнародному легкоатлетичному турніру серії World Athletics Continental Tour Silver.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Повідомляється, що змагання проходили в Греції. Спортсменка з другої спроби взяла висоту 1,90 м і здобула бронзу.
Нагадаємо, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Загалом спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.