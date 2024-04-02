Команда миколаївських фехтувальників виборола бронзову медаль, фото: пресслужба Миколаївської міськради

Команда миколаївських спортсменів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України з фехтування. Змагання проходили 31 березня у Києві.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За підсумками змагань, 3 місце посіла команда чоловіків МСДЮСШОР з фехтування у складі Михайла Гуріна, Максима Коржового, Єлізара Дирди та Олександра Абрамова.

Тренують спортсменів Лариса Павленко, Ірина Зикова, Маргарита Сопінська.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.