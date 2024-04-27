20-25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное, де взяли участь і миколаївські спортсмени.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту серед чоловіків вибороли чотири нагороди:
Олександр Гарцев:
Ярослав Горбенко — С-4 500м 3 місце
Підготували спортсменів тренери Галина Затуливітер та Максим Дмитрієв.
Також спортсменка КДЮСШ Олімп Катерина Гончар посіла 3 місце (К-4 500м), Іван Клопов 2 місце (К-4 1000м).
Зазначається, що загалом Миколаївщина зайняла 3 місце у командному заліку.
Нагадаємо, у Польщі в вересні минулого року тривали змагання «Olympic Hopes-2023» з веслування на байдарках та каное серед юнаків до 16 років. Миколаївщину представляли троє спортсменів.
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20-25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное, де взяли участь і миколаївські спортсмени.
Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту серед чоловіків вибороли чотири нагороди:
Олександр Гарцев:
Ярослав Горбенко — С-4 500м 3 місце
Підготували спортсменів тренери Галина Затуливітер та Максим Дмитрієв.
Також спортсменка КДЮСШ Олімп Катерина Гончар посіла 3 місце (К-4 500м), Іван Клопов 2 місце (К-4 1000м).
Зазначається, що загалом Миколаївщина зайняла 3 місце у командному заліку.
Нагадаємо, у Польщі в вересні минулого року тривали змагання «Olympic Hopes-2023» з веслування на байдарках та каное серед юнаків до 16 років. Миколаївщину представляли троє спортсменів.