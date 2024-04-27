Миколаївські спортсмени на Кубоку України з веслування на байдарках і каное в Умані / Фото опублікувало Управління спорту ММР

20-25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное, де взяли участь і миколаївські спортсмени.

Про це повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту серед чоловіків вибороли чотири нагороди:

Олександр Гарцев:

К-4 1000м 1місце;

К-1 1000м 3місце;

К-4 500м 3місце.

Ярослав Горбенко — С-4 500м 3 місце

Підготували спортсменів тренери Галина Затуливітер та Максим Дмитрієв.

Також спортсменка КДЮСШ Олімп Катерина Гончар посіла 3 місце (К-4 500м), Іван Клопов 2 місце (К-4 1000м).

Зазначається, що загалом Миколаївщина зайняла 3 місце у командному заліку.

Миколаївські спортсмени на Кубоку України з веслування на байдарках і каное в Умані / Фото опублікувало Управління спорту ММР

Нагадаємо, у Польщі в вересні минулого року тривали змагання «Olympic Hopes-2023» з веслування на байдарках та каное серед юнаків до 16 років. Миколаївщину представляли троє спортсменів.