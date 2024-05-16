Миколаївський борець Ігор Курочкін став чемпіоном Всеукраїнського турніру. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський спортсмен Ігор Курочкін здобув перемогу на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбулися з 10 по 12 травня у Києві та були присвячені видатним тренерам та борцям України.

Тренує спортсмена Олег Баламутов.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).