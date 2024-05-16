Миколаївський спортсмен Ігор Курочкін здобув перемогу на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбулися з 10 по 12 травня у Києві та були присвячені видатним тренерам та борцям України.
Тренує спортсмена Олег Баламутов.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).
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Миколаївський спортсмен Ігор Курочкін здобув перемогу на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбулися з 10 по 12 травня у Києві та були присвячені видатним тренерам та борцям України.
Тренує спортсмена Олег Баламутов.
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).