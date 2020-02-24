Николаевский бизнесмен, владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что решение Апелляционного суда, который оставил в силе решение о наложении ареста на имущественный комплекс предприятия, не имеет ничего общего с законом и справедливостью.

Об этом Василий Капацына написал на своей странице в Facebook.

«Это решение суда — не имеет ничего общего с законом и справедливостью, а тем более с верховенством права. Но «Океану» — не впервые принимать удар судьбы. И этот удар мы принимаем с гордо поднятой головой. Хочу напомнить Офису генерального прокурора во главе с Русланом Рябошапкой, его подчиненным Сергею Гончаренко и Александру Белоусу, а вместе с ними судье Печерского суда Олегу Белоцерковцу, всей тройке Апелляционного суда Киева — теперь за дальнейшую судьбу Завода, за благополучие 700 николаевских семей и возрождение украинского судостроения — несете ответственность Вы», — написал Василий Капацына.

Николаевский бизнесмен добавил, что коллектив предприятия сдаваться не намерен, а в будущем собирается возродить славу Николаева как города корабелов. Он также отметил, что сегодня государство убивает украинский бизнес

«Попутно обращаюсь к Президенту Владимиру Зеленскому. Владимир, отныне я буду советовать каждому инвестору, который планирует вложить в Украину хотя бы гривну — прежде чем это делать, изучить дело о нынешней рейдерской атаке на завод «Океан». Дело о том, как Государство, которое Вы возглавляете, убивает украинский бизнес», — написал он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 февраля, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда о наложении ареста на имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод» Океан».

Напомним, 20 января николаевский бизнесмен Василий Капацына подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан».

Ранее Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

15 февраля под зданием Николаевской областной государственной администрации прошел митинг «Руки прочь от «Океана».

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.