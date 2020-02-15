Сегодня, 15 февраля под зданием Николаевской областной государственной администрацией работники «Океана» вышли на митинг в поддержку завода, на имущественный комплекс которого в очередной раз был наложен арест.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Работники завода вышли на митинг с плакатами: «Зеленский, Николаев голосовал не за это», «Отдельно каждый из нас капля, вместе мы - «Океан», «Руки прочь от «Океана», «Власть, не мешай корабелам работать».

На митинге также присутствуют Николаевский городской голова Александр Сенкевич, Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына, народный депутат Украины VII и VIII созыва Артём Ильюк, депутаты Николаевского городского совета Вячеслав Апанасенко, Елена Киселева, Анатолий Дюмин, Вячеслав Карцев и Сергей Карцев.

— Уважаемые океановцы, на сегодняшний день на основании лживых слов, СБУ расследует сфабрикованное уголовное дело. Стратегический завод «Океан» был нагло атакован рейдерами, поставлено под угрозу срыв контрактов. Впервые «Океан» имеет пакет заказов по судостроению, судоремонту, обработке металла, мостостроения, рабочие получают стабильную заработную плату. Я обращаюсь к президенту Владимиру Александровичу (Зеленскому, - прим). Не дайте рейдерам уничтожить единственный в Украине судостроительный завод, - сказал представитель трудового коллектива завода с многолетним опытом работы на предприятии Виктор Вольский.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен поставить на личный контроль вопрос с арестом имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан».

— Сегодня мы часто говорим об инвестициях: «Приходите к нам, дорогие инвесторы». И вот, это люди, которые говорят приходите к нам и с вами поступят вот так. Я думаю, что президенту нужно лично взять на контроль данный вопрос, вопрос защиты николаевцев от рейдерства. Сегодня рейдерство переросло на новый уровень. Президента выбрали для того, чтобы сказать: «Мы против того, что было раньше». Президент сегодня не видит, что за его спиной происходят такие события, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Ранее сообщалось, что адвокат николаевского бизнесмена, владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны Алина Игнатенко рассказала, что Офис Генерального прокурора игнорирует их ходатайства.