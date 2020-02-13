Адвокат николаевского бизнесмена, владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны Алина Игнатенко рассказала, что Офис Генерального прокурора игнорирует их ходатайства.

Об этом говорится в заявлении представителя инвестора завода «Океан».

Алина Игнатенко рассказала, что представители владельца завода обратились в Офис генпрокурора с ходатайством об отмене незаконного постановления, которым имущественный комплекс завода «Океан» был признан вещественным доказательством.

«Это постановление, вынесенное на основании неправдивых показаний Игоря Игнатова, вместе с этими показаниями, стало основанием для наложение ареста на завод», - говорится в заявлении.

Указывается, что принять решение по нашему ходатайству закон дает право только Генеральному прокурору или его заместителям (исключительно эти должностные лица имеют право отменить незаконное постановление прокурора низшего уровня). Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс определяет, что при отказе в ходатайстве выносится постановление, где обосновывается такой отказ.

«Однако, сегодня мы получили странное письмо от ОГП - «документ» без названия. Но не постановление. Судя по тексту «документа», наше ходатайство почему-то превратилось в «обращение», в удовлетворении которого нам отказали, даже не указав мотивов. «Документ» подписал прокурор А. Белоус. Текст «документа» свидетельствует, что наше ходатайство тупо проигнорировано. Любое решение по нему - позитивное или негативное - до сих пор не принято. Почему этот документ подписал А. Белоус? Какие его процессуальные или реальные полномочия в этом уголовном производстве? Остается догадываться. В то же время, это первый документ, которым А. Белоус признал свое соучастие и ответственность за незаконные действия прокуроров ОГП в деле о незаконном аресте «Океана». Игнорирование Офисом генпрокурора этого ходатайства мы уже обжаловали в суде, - рассказала представительница инвестор завода «Океан» Алина Игнатенко.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует дело о даче ложных показаний, на основании которых арестовали завод «Океан» в Николаеве.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.